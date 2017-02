Hevder politisk motstander tipset politiet om Mahad: - Vil skade ham

(Dagbladet): I fjor vår fikk Mahad Abib Mahamud (30) tilbakekalt sitt norske statsborgerskap fordi UDI og politiet mener å ha bevist at han ikke kommer fra Somalia, men fra det relativt sett velfungerende nabolandet Djibouti.

Derfor tror ikke norske myndigheter på historien til Mahad (30)

Bakgrunnen for hele saken var et anonymt tips til politiet - og Mahamud har hele tiden blitt nektet informasjon om hvem som tipset.

For kort tid siden fikk Mahad og hans advokater endelig høre hvem som anga ham til politiet.

- Når vi begynte å gå gjennom dette mot slutten av forrige uke, ble det raskt klart for oss at det er en person som har brukt sin motstand mot Mahad, som har politisk og klanbasert forankring, til å skade Mahad, sier advokat Arild Humlen.

- Tipser skrev nettartikler

Mahamud har hele tiden selv hevdet at vedkommende som har tipset politiet om ham, må være en politisk motstander.

Han sier han kjenner mannen som tipset politiet om ham.

- Denne personen er politisk motstander og er ute etter å ødelegge for meg, sier Mahamud til TV 2.

Det anonyme tipset har tilsynelatende ikke vært en del av statens bevisførsel. Nå viser det seg at det, indirekte, er det likevel.

- Denne personen som er tipset, har tipset om en rekke internettsider som brukes som bevis mot Mahad. Så viser det seg at vi, når vi får avanonymisert denne personen, er samme person som har skrevet disse sidene, forklarer Humlen, som representerer Mahad sammen med advokatfullmektig Elise Nygård.

De har lenge krevd å få utlevert informasjon om tipseren.

Overraskelsen var derfor stor da det for kort tid siden viste seg at tipset ikke var anonymt, slik UNE og UDI har hevdet, men at utlendingsmyndighetene selv hadde anonymisert tipseren.

Setter spørsmålstegn

Nettartiklene tipseren skal ha skrevet, er imidlertid bare et av mange beviser staten mener de har mot Mahamud.

I tillegg setter staten spørsmål ved alt fra Mahads språk- og geografikunnskaper, valutatransaksjoner til Djibouti, og hyppige besøk til landet.

Ett av trumfkortene er imidlertid et intervju UDI gjorde med Mahads foreldre i forbindelse med en familiegjenforeningssøknad i 2002.

I intervjuet, som UDI har børstet støv av femten år senere, sier Mahads egen far at han kommer fra Djibout.

Faren bruker også andre navn på sønnen enn det Mahamud har oppgitt til norske myndigheter.

Det får norske myndigheter til å så tvil om hvorvidt han i det hele tatt har oppgitt sitt riktige navn.

Mahamud og hans advokat har imidlertid stilt spørsmål ved om intervjuene kan tolkes slik utlendingsmyndighetene gjør det, fordi intervjuet inneholder selvmotsigelser og uklarheter.

LES OGSÅ: Dette er intervjuene med Mahads foreldre

Blant annet referer faren i intervjuet refererer til sønnen i Norge med tre forskjellige navn.

Ulike navn

Navnene Abdulkadir og Abdikadir nevnes på ulike steder i papirene til norske myndigheter, i tillegg til Mahad- tilsynelatende uten at UDIs intervjuer i 2002 spør opp om hva som er riktig.

Det ventes at kvaliteten på UDIs beviser blir et sentralt spørsmål i saken - og prosessfullmektig Elise Nygård har flere ganger i sitt innledningsforedrag i dag gjort et poeng utav ulike stavemåter og skrivefeil i sakspapirene fra staten.

- Det er svært viktig fordi det i papirene er snakk om forskjellige personer, noe som også gjenspeiles ved at navn er skrevet forskjellig. Abib er et annet mellomnavn enn Abdi. Mahamud er et annet etternavn enn Mohamed. Staten synes disse navnene ligner så mye på hverandre at de like gjerne har slått dem sammen til en person, mens det egentlig er forskjellige personer, sier Humlen.

- Hva er strategien deres for å vinne denne saken?

- Vi har ikke noen strategi utover å presentere de faktiske sidene saken hviler på, slik det er. Faktumet vi presenterer viser et helt annet bilde enn det staten bygger på, sier han.