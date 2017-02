Hevder Theo (22) ble voldtatt med batong av politimann. Politiets forklaring: Buksa skled ned av seg selv

(Dagbladet): Til dels voldelige demonstrasjoner har spredt seg til flere franske byer, etter at en ung, svart mann angivelig ble voldtatt med en politikølle under en ID-sjekk i Paris forrige uke.

Nå hevder politiet at det ikke finnes bevis for at en voldtekt har funnet sted.

Uroen startet å spre seg søndag, da fire politimenn ble siktet for grove overgrep mot den 22 år gamle mannen, som skal ha funnet sted i bydelen Aulnay-sous-Bois i Paris forrige torsdag.

En politimann er siktet for grov voldtekt, etter at han angivelig skal ha ført en batong inn i anus på 22-åringen, som kun går under navnet Theo. Offeret måtte opereres for alvorlige skader i endetarmen - og hadde også betydelige hevelser i ansiktet.

De tre andre politimennene er siktet for grov vold. Alle fire avviser anklagene, men det pågår fortsatt en uavhengig etterforskning av hendelsen, og statusen til politimannen som er siktet for voldtekt er ikke endret.

- Jeg hadde store smerter

Hendelsen skal ha funnet sted da Theo tilfeldigvis passerte politimennene, som hadde stoppet en gruppe ungdommer for å gjennomføre en ID-sjekk. Den unge, svarte mannen skal ha blitt arrestert, og deretter mishandlet av politimennene.

Dette har kommet frem i Theos forklaringer til sine advokater.

- Politiet sprayet tåregass i fjeset mitt, så kjente jeg en smerte i rumpa. Buksene mine var nede. Jeg hadde store smerter, skal han også ha sagt.

I tillegg skal Theo ha blitt skadet i hodet og ansiktet, noe som førte til to måneders sykemelding. 22-åringen fortalte at han også ble verbalt mishandlet.

- De kalte meg «negro» og «bitch».

- Skled ned av seg selv

Nå melder etterforskerne fra den franske spesialenheten for politisaker at det ikke finnes gode nok bevis til å slå fast at 22-åringen faktisk ble voldtatt med en batong, skriver France 24.

Ifølge etterforskerne ble ikke skadene påført med overlegg. Basert på videoopptak av pågripelsen, mener etterforskerne at en av politibetjentene slo «ett horsiontalt slag med batongen over baken», noe som skal ha ført til at Theos bukse «skled ned av seg selv», sier en ikke navngitt politikilde ifølge France 24.

Politiet sier de har tatt hensyn til avhør av offeret, de involverte politimennene og sett på overvåkningsbilder. Basert på det har de konkludert med at det ikke finnes «tilstrekkelige bevis for å si at en voldtekt har funnet sted».

Voldelige demonstrasjoner

Etter den påståtte mishandlingen og voldtekten har det brutt ut flere protester mot politivold. Først i og rundt Paris-bydelen der arrestasjonen fant sted. Siden har demonstrasjonene spredt seg til andre deler av Paris, og seinere andre storbyer, skriver Le Monde.

Flere bussholdeplasser skal ha blitt ramponert, flere biler ble påtent og det har også blitt stiftet flere små branner de siste dagene.

Under søndagens protest skal politiet ha respondert med tåregass, men etter å ha gått tom skal de ha gått over til å skyte skarpt i lufta for å skremme folkemengdene. Politirepresentant Luc Poignant forsvarte skuddene, og sa følgende til Reuters:

- Det kunne vært mye verre. Vi kunne hatt åtte døde politioffiserer.

Al-Jazeera skriver at nok en protest fant sted på mandag, denne gangen i solidaritet med, og for rettferdighet for, Theo. Hundrevis deltok i den fredelige protesten, og mange av dem bar t-skjorter og skilter med påskriften «Justice Pour Theo», eller «rettferdighet for Theo».

Protestene skal ha fortsatt tirsdag kveld, ifølge Wion News. Onsdag hadde protestene spredt seg til andre franske byer. Blant annet ble 20 personer arrestert i Nantes, mens politiet meldte om flere hendelser i storbyen Rennes.

Theo ble innlagt på sykehus etter episoden søndag. Der har han blant annet fått besøk av president François Hollande, som i likhet med landets statsminister har uttrykt sin støtte til 22-åringen.

- Stans krigen

En video som angivelig viser ID-kontrollen av 22-åringen, er lagt ut på nettet. Den viser en ung mann som ligger på bakken inntil en vegg, og som er omringet av fire menn som tilsynelatende går løs på ham, skriver NTB.

Den unge mannen har fra sykehussengen oppfordret til ro, ifølge Le Monde.

- Stans krigen, stå samlet, ha tillit til rettsvesenet, det vil ende med rettferdighet, het det i meldingen fra 22-åringen tidligere i uken.