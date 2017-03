(Dagbladet): Donald Trump provoserte Angela Merkel på det groveste da de to møttes i Washington nylig, skriver Sunday Times i dag.

Trump har tidligere gjort det klart at han ville ta fatt på presidentvervet som en forretningsmann, snarere enn som en politiker. Og det er lov å si at det var nøyaktig det han gjorde overfor Merkel, om opplysningene Sunday Times trykker i dag er korrekte.

Til møtet med Merkel hadde nemlig Trump, ifølge den britiske storavisa Times, skrevet og printet ut en «faktura» på det han mente var Tysklands økonomiske etterslep overfor NATO. Tyskland brukte i fjor tilsvarende 1,2 prosent av sitt BNP på forsvaret, ifølge NTB. Kravet fra Trump skal ifølge Sunday Times være beregnet med 2002 som utgangspunkt. Staben hans hadde regnet ut hvor mye Tyskland hvert år manglet for å oppfylle 2-prosentsmålet. Summene ble deretter slått sammen, og renter lagt til.

15 år med for små innskudd, pluss renter, utgjorde totalt 300 milliarder pund, mente Trump. Det blir over 3000 milliarder norske kroner.

Hårreisende

Han overrakte «fakturaen» til Angela Merkel da de to snakket sammen under fire øyne. Ifølge Sunday Times valgte den tyske statslederen å overse provokasjonen fra Trump - men en ikke navngitt tysk regjeringskilde karakteriserer Trumps gest som «hårreisende».

- Hele ideen ved å framsette et krav på den måten, er å ydmyke og uroe motparten. Men kansleren tok det hele med stor ro, og lar seg ikke provosere, sier den ikke navngitte statsråden.

Det samme sier en annen kilde, tett på Angela Merkel, til den britiske storavisa.

Kjent krav

Trump-leiren har ikke kommentert påstandene. En av presidentens viktigste utenrikspolitiske saker har vært at USA har tatt en for stor del av både regninga og ansvaret i NATO. Det var bakgrunnen for at Trump tidligere snakket om å trekke USA ut av forsvarsalliansen.

Selv om Trump og forsvarsminister James Mattis har moderert dette til at de krever at NATO stiller større krav til sine andre medlemsland, har forsvarsalliansen og dens leder Jens Stoltenberg åpenbart vært preget av USAs nye, harde linje.

Påstandene til Sunday Times er den siste lekkasjen fra det som framstår som et bare delvis vellykket møte mellom Trump og Merkel.

Vil ha bedre betalt

Merkel har vært en klar kritiker av Trump, og videoen der presidenten tilsynelatende nekter å håndhilse på den tyske statslederen har gått nettet rundt. Trump kommenterte dette slik:

- Uansett hva FAKE NEWS måtte mene - jeg hadde et KJEMPEBRA møte med kansler Angela Merkel.

Men han la også til:

- Uansett, Tyskland skylder store beløp til NATO & USA må få bedre betalt for det kraftige og veldig dyre forsvaret vi yter overfor Tyskland.

Skal på toppmøte

Trump har likevel annonsert at han akter å møte på NATO-toppmøtet i Brüssel i mai - noe som blir hans første utenlandsreise siden han inntok Det hvite hus.

- Presidenten ser fram til å møte sine NATO-motparter for å styrke vår forpliktelse til NATO og for å diskutere svært viktige temaer for alliansen. Spesielt da de alliertes ansvarsfordeling og NATOs rolle i kampen mot terrorisme, erklærte Det hvite hus tidligere denne uka.

NATO jobber ifølge NTB også med å flytte utenriksministermøtet som skulle gå av stabelen i april til 31. mars slik at USA kan delta. USAs utenriksminister Rex Tillerson vil møte NATO-medlemmene i Brussel allerede neste helg etter at han avlyste deltakelsen på alliansens møte i april..