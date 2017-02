Hillary Clinton med spydig Twitter-stikk til Donald Trump etter det sviende nederlaget

(Dagbladet): Donald Trump led et bittert nederlag natt til fredag, da en føderal ankedomstol besluttet å opprettholde kjennelsen som opphevet presidentens innreiseforbud.

Det skjer etter at en lavere rettsinstans forrige uke opphevet innreiseforbudet. Trumps regjering hadde et håp om at denne beslutningen ville bli omgjort av ankedomstolen i San Francisco. Det skjedde altså ikke.

3-0

Det tok ikke lang tid før Trumps argeste rival i fjorårets valgkamp kom på banen. Litt over en time etter at kjennelsen ble kjent var Hillary Clinton aktiv på Twitter.

3-0, lød den enkle meldingen fra Demokratenes presidentkandidat til fjorårets valg.

3-0 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 10, 2017

Det blir av amerikanske medier som Boston Globe, USA Today og LA Times tolket som et tydelig stikk til Donald Trump, etter at de tre dommerne i saken enstemmig besluttet at innreiseforbudet hans ikke blir gjeninnført. Med andre ord: 3-0.

I skrivende stund har meldingen blitt delt over 60 000 ganger og mottat en rekke hyllester.

- Dette er ikke hvem vi er

Det var i slutten av januar Donald Trump signerte en presidentordre om at statsborgere fra Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria er uønsket i USA, med mindre de har gyldig opphold i landet. Forbudet er ment å forhindre terror.



Forbudet har fått sterk kritikk, og tusenvis av amerikanere tok til gatene i de fleste amerikanske storbyene få dager etter at avtalen ble signert. Den gang viste også USAs tidligere førstedame sin støtte til demonstrantene på Twitter:

- Jeg står sammen med alle menneskene som har samlet seg over hele landet for å forsvare våre verdier og vår grunnlov. Dette er ikke hvem vi er, skrev Clinton i en Twittermelding 29. januar.

Clinton har holdt en lav profil etter valget, men har de siste ukene kommet med flere uttalelser som støtter Trumps motstandere.

- Vi sees i retten

Nattas kjennelse fører til at statsborgere fra de sju landene, alle med en overveiende muslimsk befolkning, som ble rammet av Trumps innreiseforbud, fortsatt kan slippe inn i USA.

Nå er det ventet at saken vil bli anket videre til USAs høyesterett, noe Trump langt på vei bekrefter i en Twitter melding natt til fredag.

– VI SEES I RETTEN, RIKETS SIKKERHET STÅR PÅ SPILL! nærmest roper han ut med store bokstaver på Twitter.