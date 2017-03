Historisk snuoperasjon: Høyre vedtok forsøk med gratis heroin

Gardermoen (Dagbladet):



*Unge narkomane skal hjelpes ikke straffes.

*Fastleger kan starte behandling med Subutex.

*Det skal startes forsøk med heroinassistert behandling for tunge narkomane.

Dette vedtaket på Høyres landsmøte i går kveld gjør at parlamentarisk nestleder Nikolai Astrup snakker om en av sine største politiske seire.

Som en av landets første politikere foreslo han for 15 år siden forsøk med gratis herion for tunge rusmisbrukere. Først i går fikk han gjennomslag.

- Norge på overdosetoppen

- Rundt 260 mennesker har dødd av overdose hvert år i Norge de siste årene, og vi er på overdosetoppen i Europa. De som er narkomane og deres pårørende fortjener at vi snur alle steiner og ikke lar prinsippene stå i veien for å prøve nye tiltak som kan hjelpe. Derfor er vedtaket i Høyre et viktig skritt i retning av en bedre rusomsorg, og en gledens dag, sier Astrup til Dagbladet.

Landsmøtet vedtok enstemmig at ansvaret for oppfølging av rusmisbrukere som bruker og besitter illegale rusmidler, skal overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

Så vedtok et flertall på landsmøtet i tråd med forslaget fra flertallet i programkomiteen at fastleger, etter faglig vurdering, kan starte behandling av rusavhengige med Subutex utenom LAR (legemiddelassistert behandling).

Til slutt vedtok et knapt flertall å starte forsøk med nye skadebegrensende tiltak, «som for eksempel heroinassistert behandling, som et tilbud til tunge rusmisbrukere.»

- Hjelp, ikke straff

- Høyres landsmøte sender nå et signal om at tunge narkomane fortjener hjelp, ikke straff. Det at ansvaret for oppfølging av narkomane skal overføres fra justissektoren til helse, er i seg selv viktig. Det bryter med det som har vært konsensus i norsk narkotikapolitikk de senere årene, sier Astrup.

Ifølge Astrup er LAR-systemet rigid. Derfor er det viktig å gi fastleger, etter en faglig vurdering, mulighet til å starte behandling av rusmisbrukere med Subutex og Subuxsone utenom LAR.

- Det er vanskelig å komme inn, og lett å falle ut av LAR. Derfor er det viktig å la fastlegene starte behandling utenom LAR. Slik behandling har gitt gode resultater i land som Frankrike, Tsjekkia og Portugal. I Frankrike sank overdosetallet med 80 prosent etter at fastlegene fikk muligheten til å starte behandling. Flere får et bedre liv, og flere kan komme i jobb.

Det tredje punktet i vedtaket er forsøk med heroinassistert behandling, som et tilbud til de tyngste, mest slitne rusmisbrukerne. Et slikt tilbud har vist seg å ha effekt i 11 land i Europa. Det har gitt tunge narkomane et mer verdig liv, og en mer stabil hverdag. Hvis det kan hjelpe noen, er det verd å prøve også i Norge, sier Astrup.

Hjelpe de svakeste

Han tok opp forslaget på Høyres landsmøte for første gang for 15 år siden.

- Er det noe vi skal måle samfunnet på, så er det hvordan vi tar vare på dem som trenger vår felles hjelp aller mest. Helt siden jeg startet med politikk, har jeg brukt mye tid på denne saken. Min inngang til politikk var sosialpolitikk, sier Astrup.

Han kjenner selv mennesker som er narkomane.

- Vi har vel alle kjent mennesker som av ulike årsaker har tatt noen dårlige valg i livet, det har jeg også. Da er det viktig å hjelpe. Jeg har møtt mange rusmisbrukere. Det har fått meg til å innse at den linjen vi har ført i Norge i mange år, ikke er riktig. Politikk handler veldig ofte om å gjøre mer for dem som allerede har det bra. Men det viktigste er at vi gjør noe for dem som trenger det mest. Narkomane er i den gruppen. Det er mennesker som ikke så lett kan tale sin egen sak. Derfor er det veldig gledelig at Høyre har snudd, sier Astrup.

- Måtte modnes

- Hvorfor har det tatt så lang tid å få Høyre med på dette?

- Da jeg tok opp saken i starten, innså jeg at saken trengte mer modning. Nå er vi kommet dit. Det er en stor politisk seier. Nå kommer dette inn i Høyres program for neste fireårsperiode, og blir del av eventuelle forhandlinger med andre samarbeidspartier om regjeringsplattform, sier Astrup.

- Må prioritere

Helse- og omsorgsminister Bent Høie stemte nei til at fastleger kan starte behandling med Subutex utenom LAR, og forsøk med gratis heroin.

- Jeg stemte nei, men det var først og fremst fordi jeg mener dette ikke er et politisk spørsmål. Hvilke legemidler du bruker i behandling, er et faglig spørsmål, men jeg har et helt avslappet forhold til dette.

- Jeg håper Høyre fortsatt mener at når vi skal sette i gang tiltak, så skal vi vurdere og prioritere mellom flere gode tiltak. Den store utfordringen for rusavhengige i dag er oppfølging, bolig, arbeid og aktivitet. Så får vi heller komme tilbake til hvordan prioriteringene skal være, sier han.

