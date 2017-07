Hit må du reise for å finne feriesola

(Dagbladet): Du slipper å få dårlig samvittighet dersom du skal ligge på ei solseng ved Middelhavet denne uka.

For i vårt langstrakte land er det ventet mer regn og overskyet vær enn sol den første uka i fellesferien.

Fin start på dagen i #Finnmark, allerede over 20 i Berlevåg og Gamvik. Fra i ettermiddag regnbyger, mest i vest og på Vidda, kan hende med ⛈ pic.twitter.com/IuuNBhRl93 — Meteorologene (@Meteorologene) July 10, 2017

- Prognosene er usikre og variable. Det som i alle fall er sikkert, er at det ikke er en hetebølge på gang, men det betyr imidlertid ikke at det er umulig å få temperaturer over 20 grader, sier John Smits, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt til Dagbladet.

Smits forklarer at vest for Norge ligger det en høytrykksrygg som i dag og onsdag vil bevege seg østover. Man må derfor belage seg på ustabilt vær.

Hit må du reise

Men skal du være helt sikker på å få sol, bør du i dag starte reisen til Vestlandet sør for Stadt.

- Hvis man oppholder seg på Sørlandet onsdag og torsdag, kan man fredag ta turen til Nordland eller indre strøk av Troms og Finnmark. Søndag ser det ut til at det blir regn i stort sett hele landet, sier John Smits.

Er det imidlertid vanskelig for deg å reise Norge på kryss og tvers, er Sørlandet det beste stedet å oppholde seg for å få sol hele uka. Årsaken til at Sørlandet er det beste valget, handler om at landsdelen ligger mellom to værsystemer.

- Sjansen er liten for at én landsdel eller ett område får sammenhengende sol hele uka, men skal jeg trekke fram ett område, tror jeg det er størst sjanse å få sol hele uka på Sørlandet, i deler av Telemark og sørlige deler av Rogaland, sier John Smits, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt til Dagbladet.

Detaljene

Meteorologen sier at man må belage seg på ustabilt vær hele uka, og at det er ventet regnbygeaktivitet i dag i Møre og Romsdal, Trøndelag og på Østlandet. Mens Vestlandet sør for Stad mest sol.

- Bygene som ligger over Sør-Norge tirsdag, vil onsdag og torsdag ligge over Nord-Norge. En prognose antyder at været i Nord-Norge vil lette, mens en annen prognose mener regnet fortsetter. Det betyr uansett at temperaturene ikke vil bli høye, sier John Smits.

Nærmere helga ser det ut til at fredag blir den dagen med minst nedbør i landet, og at det blir sol mange steder. Lenger nord ser det derimot mørkere ut.

- Fredag ser det ut til at det vil trekke tåke inn mot kysten i Troms og Finnmark. Dette vil også prege temperaturene, sier meteorologen.

Lørdag og søndag er prognosene igjen dårlige.

- Nedbør trekker inn igjen deler av landet i helga. Er man heldig, blir det brukbart vær i Sør-Norge lørdag, mens sjansene er store for nedbør i hele landet søndag, sier John Smits, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt til Dagbladet.

Europa-været

Har du bestilt reise til Middelhavet, vil du få det beste været i Europa.

I Øst-Europa ser det imidlertid dårligere ut.

- Fra De britiske øyer og østover i Europa er været variabelt. Regnbyger vil passere i løpet av uka, selv om det innimellom blir bra. Regnværet stopper stort sett ved Alpene, men det ser ut til at bygene forflytter seg helt til Bulgaria, sier John Smits.

For å få den varme lufta må man til Middelhavet, for der blir det over 30 grader.

- Ingen høytrykk ligger rundt oss, og det er ustabile luftmasser, så de som har bestilt seg tur til Middelhavet har gjort et godt valg, sier meteorolog John Smits.

Været Sted I dag I morgen Oslo 18°C 16°C Se været flere steder