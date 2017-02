Hitlers telefon solgt for 1,7 millioner kroner

(Dagbladet): Telefonen Adolf Hitler brukte i sine siste år som Det tredje rikes fører, er blitt solgt på en auksjon i USA. En anonym kjøper la inn vinnerbudet på 200 000 doller (1,7 millioner kroner) i kveld, ifølge auksjonshuset Alexander Historical Auctions.

Auksjonshuset hadde håpet å få 300 000 doller (2,5 millioner kroner) for telefonen, som foran auksjonen ble beskrevet slik i katalogen: «Kan sies å være tidenes mest destruktive 'våpen', som sendte millioner i døden rundt om i verden.»

Innsalget henspiller på at telefonen ble hyppig brukt av Føreren når han ga direkte ordrer til sine undersåtter - ordrer som utløste blodige kamphandlinger eller massemord på sivile.

Hakekors

Telefonen er produsert av Siemens og er rød, med «Adolf Hitler» inngravert, under nazipartiets våpen - den tyske ørna, med hakekors under. Ørna vender mot betrakterens høyre side, i stedet for mot venstre, som i Det tredje rikes riksvåpen.

Telefonen ble gitt i gave til Hitler av det tyske forsvaret, Wehrmacht, i 1943, og var med Føreren på hans reiser rundt om i Europa. For å forhindre at røret blir ristet løs under reise, må man dreie det 60 grader for å frigjøre det fra holderen.

Den ble funnet i førerbunkeren i Berlin etter at Hitler tok sitt liv 30. april. Den britiske brigadegeneralen Ralph Rayner fikk den i gave av sovjeterne under sitt besøk i bunkeren etter kapitulasjonen, og sønnen Ranulf arvet den.

I safe

Den røde telefonen har hele tida ligget i en safe, sammen med den andre gjenstanden Rayner auksjonerte bort - en porselenshund Hitler trolig fikk av SS-kommandant Heinrich Himmler, og som var laget av slavearbeidere i konsentrasjonsleiren Dachau. Den innbrakte ham 20 000 dollar (170 000 kroner).

Ranulf, som nå er 82 år, sier han ønsker at auksjonsobjektene hans ender opp på museum framfor hos en privat samler.

- Jeg vil ikke at disse objektene blir gjemt igjen. Jeg vil minne verden på krigens redsler, sier Rayner ifølge CNN.