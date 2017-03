- Hjerterått og kynisk av statsråd Sandberg å svare på denne måten

Fakta om utsendelsen: Afghaneren er under 18 år og ankommer Norge alene 20. juli 2015.

Bosettes på senter for mindreårige på Hove i oktober samme år.

Sier sjøl at han nå er 17 år, men omdiskutert alderstest sier at over 18 år. Blir fratatt verge.

Fastlegen har henvist gutt til ABUP fordi han kan ha psykisk utviklingshemming.

En overlege ved Sørlandet sykehus mener gutt gir inntrykk av å ha utviklingshemming. At har funksjonsnivå på 8-9 år.

Ønsker ytterligere utredninger, men gutt er tvangssendt til Afghanistan.

Fredag ble en afghansk ung mann tvangssendt fra Norge til Afghanistan. Både tidligere verge og andre som kjenner gutten godt, frykter for hans sikkerhet: En overlege ved Sørlandet sykehus har vurdert at afghanerens funksjonsnivå er på åtte-ni år, og at han har en utviklingshemming og en IQ på under 55.

- Det første han spurte om, var hvorfor han nå er i Afghanistan. Han skjønner ikke noe av det som skjer, sier guttens tidligere verge, Svein Mork Dahl.

- Hjerterått

Også Ap-representant i Helse- og omsorgskomiteen, Freddy de Ruiter, er opprørt over saken, og stilte spørsmål til innvandringsministeren for to dager siden. I dag kom svaret fra fungerende minister, Per Sandberg:

- Jeg har full tillit til at utlendingsforvaltningen foretar forsvarlige vurderinger i den enkelte sak, basert opplysninger om asylsøkerens individuelle forhold og kunnskap om situasjonen i søkerens hjemland, sier fungerende innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg.

- Jeg har aldri opplevd å få et så raskt svar av en statsråd. Nå sitter det en hjelpeløs gutt alene i Kabul. Det er hjerterått og kynisk av statsråden å svare på denne måten her, sier de Ruiter.

- Ikke kynisme

Ap-representanten understreker at politikere generelt ikke skal blande seg inn i alle enkeltsaker.

- Men dette er en veldig spesiell sak: Vi kan ikke utelukke at statsrådens underliggende etater ikke har gjort jobben sin ordentlig, men statsråden stoler nå fullt og helt på utlendingsmyndighetene, sier han.

Innvandringsminister Per Sandberg svarer på de Ruiters reaksjon på statsrådens skriftlige svar:

- Det er mange vanskelige enkeltsaker og personer som befinner seg i vanskelige situasjoner. Men stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) vet like godt som meg at jeg ikke kan blande meg inn i enkeltsaker som statsråd. Dette handler ikke om kynisme, det handler om et regelverk som Ap har bidratt til få på plass. Både Ruiter og jeg bør respektere at UDI og UNE sitter med hele sakskomplekset. Hva ønsker Ruiter jeg skal svare? Spør Sandberg.

- Hva skjer?

Over til Afghanistan og hovedstaden Kabul: Her har den deporterte afghaneren i dag møtt representanter fra Afghanistan-komiteen.

- Han hadde en veldig tøff gårsdag, og følte seg veldig dårlig. Da han ankom Afghanistan, ble han avhørt og spurt om hvorfor han ble deportert. Han svarte bare at han ikke vet. Han har også spurt meg om hvorfor han er i Afghanistan nå, og hvorfor han var i fengsel. Og så lurer han på hva som nå vil skje, forteller hans tidligere verge, Dahl.

Han er redd for hva som kan skje med afghaneren, som han mener ikke klarer å ta vare på seg sjøl. Den unge afghaneren er dårlig til å kommunisere med andre, og skjønner ofte ikke hva som skjer rundt ham. Da kan det føre til at han hisser seg opp, ifølge Dahl, som har kjent gutten siden han kom til Norge sommeren 2015.

- Nemndleder løy

Den tidligere vergen Dahl og de Ruiter er opprørte over svaret fra statsråd Sandberg (Frp).

- Hvis du som ansvarlig statsråd bare feier dette vekk: At en utviklingshemmet og veldig sårbar gutt er sendt ut av landet... Da tar du ikke jobben din på alvor. En viktig del av vår jobb som politikere er å være til for menneskene og ikke godta at mennesker lider urett fordi systemene ikke opptrer retterferdig. I denne saken ser det ut til at veldig mye har skjedd som ikke burde skjedd, sier de Ruiter.

- Det bør han ikke. Jeg kan dokumentere at nemndleder løy i sin redegjørelse i går, ved å si at «UNE ikke hadde noen opplysninger om at noen helseutredning er satt i gang». I beste fall leser ikke nemndleder de vedtak som forberedes av sekretariatet før hun signerer dem, sier Dahl.

- Hent afghaneren hjem

Ap-politikeren er spesielt kritisk til at den afghanske gutten mistet sin verge da en omdiskutert alderstest sa at afghaneren antagelig var over 18 år.

- Dette dreier seg mest sannsynlig om en gutt/mann som er utviklingshemmet. Da skal han ha en verge til å tale sin sak. I tillegg må det gjennomføres ordentlige helseundersøkelser av ham. Det ser ut som om at UNE ikke har lest papirene ordentlig, og da må norske myndigheter hente hjem gutten umiddelbart for å få en rettferdig og riktig saksbehandling, sier de Ruiter.

Han stusser på UNEs svar i Dagbladet i går, og lurer på om «de har satt seg ordentlig inn i saken».

- Her kan feil være gjort. Nå må gutten/ mannen få en behandling som en rettsstat som Norge kan være bekjent av, sier de Ruiter.

Kommuniserer på Facebook

Tidligere verge Dahl og afghaneren kommuniserer via Facebook. Siden afghaneren er analfabet, foregår samtalene via lydmeldinger.

- Er du fremdeles redd for at noe kan skje ham? Lurer Dagbladet.

- Akkurat nå føler jeg at han har fått folk rundt seg som tar godt vare på ham. Men han er nervøs for hva som vil skje videre, sier Dahl.

Sandberg: Full tillit

Her er Sandbergs hele svar til de Ruiter:

«Det er UDI og UNE som vurderer om den enkelte asylsøker har behov for beskyttelse, og om ev. retur til hjemlandet kan skje i overensstemmelse med norsk lov og våre internasjonale forpliktelser. Verken jeg eller departementet har myndighet til å gripe inn i eller påvirke utfallet av enkeltsaker. Slik er utlendingslovens system.

Jeg har full tillit til at utlendingsforvaltningen foretar forsvarlige vurderinger i den enkelte sak, basert opplysninger om asylsøkerens individuelle forhold og kunnskap om situasjonen i søkerens hjemland.

Personer som utlendingsforvaltningen mener har behov for beskyttelse, får det. Dette gjelder også afghanske borgere.

Personer som ikke har beskyttelsesbehov, og som heller ikke har annet grunnlag for opphold i Norge, plikter å forlate landet, og hjemlandet plikter å ta imot dem. Norske myndigheter tilbyr retur- og reintegreringsstønad til alle som returnerer til Afghanistan – både frivillig og med tvang – for å lette reintegreringen etter ankomst».