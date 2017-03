Hjullaster smalt inn i luksusbutikk i Stockholm

(Dagbladet): I morgentimene tirsdag dundret en hjullaster inn i Chanels luksusbutikk på Östermalm i Stockholm, skriver Expressen.

- Vi fikk melding klokken 04.43 om at noen holdt på å ta seg inn gjennom vinduet med en hjullaster, sier Mikael Pettersson i Stockholms-politiet til avisen.

- Kom ikke inn

Alt tyder på at det er snakk om et såkalt sjokkbrekk.

Gjerningspersonene, som skal ha vært flere, har forsøkt å ta seg inn i luksusbutikken, for å få med seg noen av de kostbare varene, men det ser ikke ut til å ha gått helt etter planen.

- Jeg vet ikke hvor langt de kom, men et vitne sier at de ikke kom inn. Det samme konstaterte vi da vi kom til plassen. Sannsynligvis er skadene sånn at det ikke har vært mulig å ta seg inn i lokalet, sier Pettersson.

Like etter hendelsen skal gjerningspersonene ha forsvunnet fra stedet i en mørk bil, men politiet har ikke tatt noen for innbruddsforsøket.

Ifølge vitner skal det ha vært så mange som fem eller seks innbruddstyver som var delaktig i innbruddsforsøket.

- Vi hadde patruljer plassert på strategiske posisjoner rundt om i byen, men vi lykkes ikke med å få tak i dem, sier Pettersson.

Stjålet hjullaster

Hjullasteren er trolig stjålet.

- Men den har ingen registreringsskilter, så vi kan ikke plassere den noe sted. Det får anleggsarbeidere som kommer på jobb nå på morgenkvisten finne ut av, sier Pettersson.

Det mislykkede innbruddsforsøket er det andre på to uker på Östermalm. Den 12. mars ble en annen luksusbutikk i nærheten, også den forhandler av Chanel-produkter, utsatt for et sjokk-brekk, ifølge Expressen. Den gangen fikk gjerningspersonene med seg varer til en ukjent verdi.