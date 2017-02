Hordaland vedtatt nedlagt

(Dagbladet): Fylkestinget i Hordaland vedtok at fylket bør nedlegges og slå seg sammen med nabo Sogn og Fjordane til en ny vestlandsregion. Det melder Bergens Tidende (BT).

I går vedtok Sogn og Fjordane fylkesting å slå seg sammen med Hordaland.

Regjeringen ønsker rundt ti regioner i Norge. I dag har vi 19 fylker.

Knapt flertall

Flertallet for sammenslåingen var knapt begge steder. Fordi Rogaland har sagt nei til å bli med i et Stor-Vestland, trakk Hordaland Høyre og Frp seg, og bare Ap, KrF, Sp og MDG stemte for - 31 av 57 stemmer.

Det har vært en problematisk vei fram til vedtaket. Sogn og Fjordane, som sitter på en enorm kraftproduksjon, får beholde verdiene derfra, som øremerkes for satsinger innenfor de gamle fylkesgrensene. Derfor valgte Venstre å stemme imot dette punktet.

Frp's Silje Hjemdal sier avtalen ikke er god nok.

- Det er avgjørende at Hordaland og Rogaland er en del av den nye vestlandsregionen. Nå sier de at vi skal fortsette som et fylke, men med nye grenser, sier hun til BT.

Ønsker omkamp

Hordaland Høyre på sin side vil ha omkamp om regionen. Deres partifeller i Rogaland stemte nei til sammenslåing.

Flertallet i Hordaland fylkesting har imidlertid lagt inn et punkt som sier at om den nasjonale reformen fører til at antall fylker forblir på dagens nivå, vil fylkestinget at Hordaland fortsetter å eksistere som fylke.

Dessuten sier vedtaket at fylkestinget foretrekker en løsning der også Rogaland er med. Det kan tolkes som en oppfordring til Stortinget om å tvinge rogalendingene med.

- Selvfølgelig burde Rogaland vært med. Men vi kan ikke tvinge Rogaland med. Det kan Stortinget, sa Venstres Geir Kjell Andersland ifølge BT.

Dagbladet følger saken.