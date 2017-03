Høyeste kokainproduksjon i Colombia på 20 år

Kokainproduksjonen i Colombia er nå mer omfattende enn den noensinne har vært siden USA begynte kampen mot den for 20 år siden.

I en ny rapport fra Det hvite hus går det fram at produksjonen av kokaplanten har steget med 18 prosent fra 2015 til 2016.

I fjor dekket planten om lag 188 000 hektar colombiansk jord.

Amerikanske myndigheter mener at økningen har flere årsaker, blant annet at det ble slutt på at gift ble sprøytet over kokamarkene fra fly. Også gjennomføringen av fredsavtalen mellom regjeringen og FARC-geriljaen spiller en rolle.

Ifølge fredsavtalen skal de som dyrker koka kunne motta subsidier hvis de går med på å dyrke andre vekster.

(NTB)