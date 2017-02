Høyesterett forkaster anken til jenta som er dømt for Vollen-drapet

Jenta som er dømt for drapet på en ansatt ved en barneverninstitusjon på Vollen i Asker, nådde ikke fram med noen av sine anker for Høyesterett, melder NTB.

Dermed opprettholdes dommen på ni års forvaring, med en minstetid på seks år. Den 17 år gamle jenta anket over både forvaringsspørsmålet, saksbehandlingen og lovanvendelsen.

Jenta, som var 15 år da drapet skjedde, ble i lagmannsretten dømt til ni års forvaring med seks års minstetid.

Tirsdag 28. oktober 2014 ble miljøarbeider Anna Kristin Gillbo Backlund drept på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker.

Hun ble kvalt og deretter knivstukket 21 ganger til hun døde.

Samme natt ble en 15 år gammel jente som bodde på institusjonen pågrepet og siktet for drapet. Senere ble hun også tiltalt for drapet.

Erkjente ikke straffskyld

Jentas anke gjaldt både saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffeutmålingen, der det altså ble idømt forvaring. Høyesterett har besluttet at kun anken over forvaringsstraffen tillates fremmet for landets høyeste domstol.

Statsadvokat Erik Førde la i Borgarting lagmannsrett ned påstand om ti års forvaring og med samme minstetid, men lagmannsretten falt altså ned på samme straffeutmåling som Asker og Bærum tingrett gjorde i fjor sommer.

17-åringen er det første barnet i norsk rettshistorie som er dømt til forvaring.

Lagmannsretten begrunnet forvaringen slik tingretten gjorde. Retten vektla jentas psykiske problemer og tiden det er grunn til å anta at det vil ta før man eventuelt kan se noen vesentlig bedring hos henne.

I retten mente jentas forsvarer, advokat Cecilie Nakstad, at FNs barnekonvensjon tilsier at det ikke kan idømmes forvaringsstraff. Retten mente imidlertid at bestemmelsen det vises til, retter seg mot «livsvarig fengsel uten mulighet for løslatelse».