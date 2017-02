Høyesterett opphevet voldtektsdom mot falsk politimann

En mann som i lagmannsretten ble dømt for to voldtekter, men ble frikjent for seks andre, har fått dommen opphevet i Høyesterett.

Den 42 år gamle trailersjåføren, som er omtalt som "den falske politimannen", var tiltalt for åtte voldtekter. Han har erkjent i Stavanger tingrett og i Gulating lagmannsrett at han har gitt seg ut for å være politimann i møte med prostituerte, blant annet i Stavanger, skriver Stavanger Aftenblad.



Han skal ha hatt en pistollignende gjenstand i beltet og vist fram et falskt politiskilt. Ifølge tiltalen skal han ha skaffet seg sex med flere kvinner ved å true dem med politianmeldelse.

Mannen ble i tingretten dømt skyldig i alle de åtte voldtektene, men anket til lagmannsretten. Der ble han bare dømt skyldig i to av dem. Med en fengselsstraff på tre år og seks måneder. I Høyesterett ble den dommen opphevet.

- I saken her har de tre fagdommerne i lagmannsretten ikke funnet straffskyld bevist for seks av åtte voldtekter – åtte voldtekter som ut fra tingrettens domsgrunner bevismessig og rettslig ser ut til å ligge nokså likt an. Det er ingenting i sakens sammenheng for øvrig som er egnet til å forklare hvordan de to voldtektene skiller seg fra de seks, heter det i avgjørelsen til Høyesteretts ankeutvalg.