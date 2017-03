- Høyre har aldri vært noen stor tilhenger av flypassasjeravgiften

Gardermoen (Dagbladet): Det sier statsminister Erna Solberg i en kort kommentar til Dagbladet etter at Høyres landsmøte i formiddag vedtok å fjerne den omstridte flypassasjeravgiften.

Etter et forslag fra Østfold Høyre på tampen av samferdselsdebatten i formiddag, stemte et flertall i salen for forslaget om å «fjerne flypassasjeravgiften og erstatte den med en avgift som har klar miljøeffekt.»

Må utredes

Men vedtaket får ifølge statsministeren ikke noen konsekvenser på kort sikt, for eksempel for neste års statsbusjett slik Venstre allerede tar til orde for.

Finanspolitisk talsmann i Høyre, Svein Flåtten, som forhandlet fram budsjettforliket med flypassasjeravgiften, sier det å erstatte en avgift med en annen ikke får noen provenyeffekt på statsbudsjettet. Han stemte likevel mot forslaget fra Østfold.

- Det landsmøtet har vedtatt, er å erstatte flypassasjeravgiften med en ny flypassasjeravgift som er mer basert på miljøhensyn. Det er altså snakk om å erstatte én avgift med en annen.

Så nå er ordren til Høyre å ta dette videre i et program og i forhandlinger med andre partier om en ny regjeringsplattform fo rneste stortingsperiode, sier Flåtten til Dagbladet.

Han understreker at den nye avgiften må utredes nærmere.

- Mer uheldig enn nyttig

- Ville den avgiften som nå ble vedtatt hindret nedleggelse av Rygge?

- Jeg vil ikke tro at den ville endret noe. Den ville hatt samme virkning for selskapene.

En av grunnene til at jeg stemte mot forslaget fra Østfold, var at vi har hatt så mye støy og oppstyr om flypassasjeravgiften, at det å erstatte den med en avgift vi ikke helt vet hva blir, er mer uheldig enn nyttig. Nå kommer det ny usikkerhet for selskaper og passasjerer om hva som skal skje.

- Jeg tror den passasjeravgiften vi nå har, vil vi komme til å ha en god stund framover. Dette vedtaket vil uansett ikke kunne gjennomføres før i neste periode. Om en ny avgift vil redde Rygge, er vel tvilsomt. Men det er opp til Ryanair å svare på om de vil flytte tilbake eller ikke. Uansett ligger en ny avgift fram i tid, sier Flåtten.

Budsjettforlik

Den utskjelte flypassasjeravgiften om på plass på tampen av budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene i november 2015, og ble innført 1. juni i fjor. Flyselskapet Ryanair brukte avgiften som argument for å legge ned trafikken på Rygge flyplass. Konsekvensen ble at flyplassen måtte legge ned, og omlag 1000 arbeidsplasser gikk tapt.

Etter innføring av avgiften er det ikke lett å finne noen som vil forsvare den.

- Jeg vil ikke si noe om farskap eller morskap. Avgiften, som var en ren fiskal avgift, kom opp i et budsjettforlik, og da står man ved det. Nå vil landsmøtet i Høyre erstatte flypassasjeravgiften med en avgift som er mer miljømessig, og javel, da får vi arbeide videre langs de linjene. En ny avgift ligger uansett et stykke fram i tid, sier Flåtten.

- Ikke ønsket

Høyre-ordfører Tage Pettersen i Moss jubler over vedtaket, selv om han erkjenner at det er en vei å gå før avgiften blir fjernet.

– Men at det største partiet på borgerlig side er tydelig på at flypassasjeravgiften ikke er ønsket, er et veldig godt tegn, og det er en glad dag for veldig mange, sier han til NTB på Gardermoen.

Venstre-nestleder Terje Breivik jubler over vedtaket i Høyre.

– Når Høyre nå har vedtatt en modell som er i samsvar med Venstres foretrukne modell, er det kjempebra. Det var jo regjeringens modell for flypassasjeravgift som ble vedtatt, sier han til NTB.

Nå kan flypassasjeravgiften bli skrotet allerede i revidert nasjonalbudsjett, sier Breivik – hvis Høyre og Frp ønsker det. Men det vil altså ikke Høyre.

Avgiften ilegges alle avganger fra norske lufthavner med en sats på 80 kroner per passasjer, pluss moms, totalt 88 kroner.

Avgiften er beregnet å gi 1,6 milliarder kroner i inntekter i inneværende år.