Høyre klistret Ap til Rødt: - De har tydeligvis gitt opp å vinne valget

(Dagbladet): I går tegnet Høyre-nestleder Jan Tore Sanner et dystert bilde av Arbeiderpartiets samarbeidsmuligheter etter valget.

Tidligere denne uka kunngjorde Jonas Gahr Støre at partiet hans ikke vil inngå regjeringssamarbeid med Rødt og Miljøpartiet de grønne etter valget. Til det var avstanden mellom partiene for stor, ifølge Ap-lederen.

Men Støre er likevel åpen for å samarbeide med partiene fra sak til sak og om statsbudsjettet.

Det fikk Sanner til å konkludere på følgende vis:

- Nå er en stemme på Arbeiderpartiet også en stemme på Rødt og MDG. Støre må ikke late som om budsjettsamarbeid med Rødt og MDG ikke vil gi partiene betydelig gjennomslag, fortalte han Dagbladet.

- Høyre har gitt opp valget

Sanner fulgte opp med å ironisk ønske Støre «lykke til» med det, ifølge Sanner, nær sagt umulige oppdraget.

Dagen derpå mener Trond Giske (Ap) at angrepet vitner om desperasjon fra Høyres side.

- Høyre og Jan Tore Sanner har tydeligvis gitt opp troen på å vinne valget med egen politikk. Skattekutt, arbeidsløshet og større forskjeller viste seg ikke å være vinnersaker likevel, sier Ap-nestlederen sarkastisk.

Nei til Rødt i regjering

Han mener Sanner vrir på virkeligheten når han antyder at Støre skal få en stri oppgave med å samarbeide med Rødt og MDG på Stortinget.

Giske klargjør situasjonen som følger:

- Jonas Gahr Støre sa nei til å danne en Ap-ledet regjering på basis av Rødt. Ap vil invitere Senterpartiet, SV og KrF til samtaler dersom Frp og Høyre-regjeringen mister flertallet.

Sanner, som selv har samarbeidserfaring fra dagens regjering og Bondevik II, bekymret seg over den store politiske avstanden mellom Ap, Rødt og MDG og mente Norge må belage seg på en langt mer ytterliggående kurs med Støres plan.

Giske lover derimot at Arbeiderpartiet, dersom de kommer i posisjon etter valget, vil holde en samarbeidslinje som ikke innbyr til kaos.

- Med Ap blir det slutt på kaotiske budsjettforhandlinger med plastposeavgift, flyseteavgift og sykehuskutt etter innfallsmetoden. Det er ikke slik man styrer et land, særlig ikke i økonomiske krisetider, sier han med billett tydelig merket de borgerlige budsjettforhandlingene.

Nei fra Trine

Venstres Trine Skei Grande var raskt ute i Dagbladet og avviste frieriet fra Støre.

- Vi lukker døra for et forpliktende samarbeid Ap, men det er en med en politisk begrunnelse. Venstre er et borgerlig parti, fortalte hun på mandag.

- Det handler ikke om at vi ikke liker Jonas Gahr Støre. Han er en dannet mann. Slike liker Venstre, men invitasjonen fra Støre til samarbeid er ganske hul, presiserte Skei Grande.

- Hvordan er den hul?

- Fordi Arbeiderpartiet viser ingen evne til å ta innover seg hvilke saker som er viktig for Venstre.