Hun ble Afghanistans første kvinnelige jagerpilot. Nå må hun flykte: - Det blir verre og verre

(Dagbladet): Da Niloofar Rahmani fikk «vingene» sine i 2013, gikk bilder av den da 22 år gamle afghanske kvinnen iført flygerutstyr verden rundt.

Hun var nettopp blitt Afghanistans første kvinnelige jagerpilot, og bildene av henne ble et symbol på kvinnekampen i Afghanistan.

Likeså ble Rahmanis historie et yndet talepunkt for amerikanske politikere da de snakket om hvordan den USA-initierte invasjonen av Afghanistan i 2001, tross alt hadde gjort landet bedre for kvinnene.

Men samtidig som Rahmani fikk skryt for sitt pågangsmot, mottok hun også utallige dødstrusler. I sommer fikk hun nok, og søkte om asyl i USA, melder The New York Times.

- Verre og verre

Asylsøknaden ble kjent torsdag i forrige uke, samme dag som Rahmani egentlig skulle ha reist tilbake til Afghanistan etter et 15 måneder langt treningsopphold i USA.

- Ting blir ikke bedre i Afghanistan. Det blir verre og verre, sier Rahmani til New York Times.

Det er ikke bare opprørsgrupper som Taliban som truer Rahmani, men også personer i hennes utvidede slekt, ifølge jagerpilotens amerikanske advokat Kimberly Motley.

I tillegg har myndighetspersoner i Afghanistan fordømt kvinnen.

- Reiser hun tilbake til Afghanistan, kommer hun til å måtte frykte for sin egen sikkerhet, sier advokaten Motley til CNN.

Oppfylte drømmen

Rahmani var 10 år gammel da USA og NATO invaderte Afghanistan. Hun ble selv inspirert av USAs mål om å «frigjøre» kvinnene i det svært konservative landet, ifølge New York Times. Da hun fylte 18 vervet hun seg til Afghanistans luftforsvar, og begynte på jagerfly-utdanningen.

Noen år seinere oppfylte hun altså både sin egen og sin fars drøm om å bli jagerpilot. Hun skjønte fort at det ikke var noen populær avgjørelse, ei heller hos sine mannlige kolleger, ifølge den amerikanske avisa.

Til og med på jobb skal Rahmani ha følt seg utrygg, men helt siden hun ble ferdig utdannet i 2013 har hun aldri snakket om egen frykt.

I intervjuer New York Times har funnet fram fra de siste tre årene, har Rahmani konsekvent snakket på inspirerende vis om sin egen historie.

Men de siste månedene har ikke inspirerende ord vært nok. Da hun ankom USA til treningsoppholdet i regi av det amerikanske luftforsvaret, stoppet afghanske myndigheter å utbetale lønn til Rahmani.

Tror ikke på Rahmani

Det er ikke alle som tror historien hennes om dødstruslene.

Mohammad Radmanish, en general i den afghanske hæren, har offentlig bedt USA om å avvise Rahmanis asylsøknad.

Han mener Rahmani har løyet om truslene, «kun for å få asyl», ifølge CNN. Den amerikanske nyhetsgiganten skriver imidlertid at truslene mot Rahmani har ikke bare vært rettet mot henne, men også mot hennes familie.

De har flere ganger vært nødt til å flytte, ifølge CNN.