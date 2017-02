(Dagbladet): 26. april 1970 blir Melania Knauss født i den forholdsvis lille byen Novo Mesto i daværende Jugoslavia - nå Slovenia. Faren hennes var bestyrer for en rekke bil- og motorsykkelforhandlere og moren var syerske.

46 år seinere heter hun nå Melania Trump og er gift med Donald Trump, USAs president. Det gjør sloveneren til landets førstedame - den andre utenlandske førstedama USA har hatt noen sinne.

Men hvordan passer Melania Trump inn i rollen som førstedame, og hva kommer hun til å gjøre de neste fire årene mens hennes mann sitter bak pulten i Det ovale kontor? Det er mye vi ikke vet, men ifølge Hilmar Langhelle Mjelde, forsker og USA-ekspert ved Universitetet i Bergen, er det noe vi allerede kan slå fast i dag:

- Hun er ofte sett, men sjelden hørt. Hun er ikke veldig ledig hva angår å snakke offentlig. Det er tegn til at USA heller får en førstefamilie, hvor Ivanka (Donald Trumps eldste datter journ.anm.) blir mye å se ved presidentens side, sier Mjelde.

Førstefamilien framfor førstedama

Det ble eksemplifisert denne uka da Donald Trump dro uanmeldt til militærflyplassen Dover i Delaware for å bivåne en drept amerikansk spesialsoldats siste reise. Ved hans side var Ivanka, ikke Melania, ifølge The Guardian.

For etter at Donald Trump ble innsatt som president og flyttet inn i Det hvite hus, ble Melania Trump værende i New York City og toppleiligheten i Trump Tower med deres 10 år gamle sønn Barron Trump.

Hennes forhenværende modellkarriere til tross, virker det ikke som om Melania Trump ønsker å oppsøke rampelyset som følger med tittelen førstedame. Det har gitt henne et rykte som «den usynlige førstedama». USA-ekspert Mjelde avfeier det ikke, men mener det er for tidlig å konkludere. Han sier:

- Hun har kun vært førstedame i tre uker av fire år.

Basert på de tre ukene, kan man ikke gi noe definitivt svar på hvordan Melania Trump kommer til å tekkes med rollen som førstedame og hvor synlig hun kommer til å være.

- Vi har sett henne ved Trumps side mange ganger nylig. Hun er den mest glamorøse førstedama siden Jackie Kennedy, og amerikanere liker at presidentparet er relativt rojale. Det forventes pomp og prakt fra presidentparet, og hun glir fint inn i den rollen, sier USA-eksperten.

Førstedame-rollene

Tradisjonelt sett har USAs førstedamer måttet bekle tre ulike roller, i ulik grad:

Den fortrolige vennen og rådgiveren.

Vertinne i Det hvite hus.

Aktivisten.

- Den fortrolige vennen og rådgiveren er presidentens nærmeste støttespiller. Vertinna i Det hvite hus har spilt en viktig rolle i moderniseringen av Det hvite hus gjennom årene, sier Mjelde om rollene.

- For det tredje fronter førstedamene gjerne et par sosialpolitiske saker. Eleanor Roosevelt frontet kvinnesaken, Hillary Clinton frontet helsereform og Michelle Obama var opptatt av folkehelse og utdanning. Ulike førstedamer prioriterer annerledes, legger Mjelde til.

Selv har Melania Trump valgt å fokusere på bekjempelse av mobbing og bøllete oppførsel på sosiale medier. Ironisk nok, mener Mjelde.

Donald Trump er nemlig en ivrig bruker av Twitter, og slo seg opp som presidentkandidat ved å ikke legge fingrene mellom da han omtalte folk. Under valgkampen kalte han regelmessig sine konkurrenter for blant annet «løgnere», «skurker», «klovner», «tapere», «falske», «dumrianer», «ekle» og «gale».

- Allerede legendarisk

Hvor populær og kjær Melania Trump kommer til å ende opp med å bli, er selvfølgelig helt umulig å svare på, men det skal mye til for å bli husket som en av de mest ikoniske førstedamene i nyere amerikansk tid.

- Edith Wilson styrte delvis USA da president Woodrow Wilson fikk helseproblemer. Jeg kaller henne den første kvinnelige presidenten. Jackie Kennedy ble behandlet som en filmstjerne fordi hun var så pen og glamorøs. Michelle Obama er allerede legendarisk. Hun er for mange idealeksempelet på den moderne amerikanske kvinne, sier Mjelde, og tillegger:

- Høyt utdannet, har et stort sosialt engasjement, er en engasjert mor, stilfull og opptatt av å leve sunt. I tillegg til å være den første fargede førstedama.