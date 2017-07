Hun er nordmenns håp for verdensfreden

(Dagbladet): Tysklands forbundskansler Angela Merkel hadde under fredagens og lørdagens G20-møte i Hamburg en formidabel jobb. Lenge så det ut til at hun og vertslandet ville bli overskygget av det første møtet mellom USAs og Russlands presidenter.

Men Merkel kjempet seg ut av skyggen fra to av verdens mest dominante menn, Donald Trump og Vladimir Putin. Slutterklæringen som hun fikk loset i havn blottstilte at Trump sto alene mot Parisavtalen for klimaet.

- Hun har vist fram Tyskland som en moralsk stormakt, sier professor Erik Oddvar Eriksen, som leder ARENA Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo.

Tillit i særklasse

Også tallenes tale er klar: I en undersøkelse utført av Ipsos for Dagbladet mellom 20. og 29. juni kommer Angela Merkel ut som den lederen nordmenn har i særklasse mest tillit til.

55 prosent av de spurte i undersøkelsen har mest tillit til at Merkel vil gjøre en god jobb for verdensfreden.

Etter Angela Merkel fulgte Canadas statsminister Justin Trudeau med 18 prosent, og Frankrikes nyvalgte president Emmanuel Macron med 15 prosent. På bunnen havnet Kinas president Xi Jinping med tre prosent, bak Donald Trump og Vladimir Putin, begge med fem prosent. Ni prosent hadde mest tillit til Theresa May.

Særlig for Donald Trump, som etterfølger den internasjonalt svært populære president Barack Obama, er dette et elendig resultat.

- Tillitsvakuum

Seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier mener et tillitsvakuum har oppstått, som han gir Donald Trump noe av skylda for.

- Det er stor usikkerhet om USAs framtidige rolle i verden, og framtoningen til Trump har gjort det mer akutt. Det er et gedigent tillitsproblem og et tillitsvakuum, og de fleste sitter på gjerdet og venter, sa Melby til Dagbladet fredag - helt i begynnelsen av G20-møtet som ble avsluttet lørdag.

I går formiddag sendte Melby Dagbladet en tekstmelding:

«Synes G20 bekreftet det jeg sa til deg før helgen. USA har abdisert fra sin tradisjonelle lederrolle. Tror ikke at Merkel og Tyskland kan erstatte USA i så henseende, men vil trolig bli enda mer dominerende i europeisk sammenheng», skriver Svein Melby.

Undersøkelsen Her er spørsmålet Ipsos har stilt på oppdrag fra Dagbladet:

Hvilke av disse regjeringssjefene har du mest tillit til at vil gjøre en god jobb for å sikre verdensfreden? I 1002 intervjuer har Ipsos bedt personene i undersøkelsen om å krysse av for inntil to navn på mektige ledere. På lista sto i tillegg til Angela Merkel også Donald Trump, Vladimir Putin, Kinas Xi Jinping, Frankrikes Emmanuel Macron, Storbritannias Theresa May og Canadas Justin Trudeau.



Stormakten Tyskland

Professor Erik Oddvar Eriksen mener Merkel har satt ned noen «merkesteiner», under flyktningkrisa i 2015, i 2011 da hun ville utfase atomenergi etter Fukushima-ulykken i Japan og nå i år ved å markere seg overfor president Donald Trump.

- Hun understøtter de liberale prinsippene om toleranse, rettstat, menneskerettigheter og demokrati og er ikke redd for å si fra hva det står om. Også mot verdens mektigste, som Trump. Slikt inngir respekt, sier Eriksen.

Han mener Merkels sterke moralske stilling gjenspeiler seg i realpolitisk makt.

- Ja, Tyskland er jo en stormakt, men har av historiske grunner ikke villet gjøre bruk av den makten landet har. Stadig flere globale utfordringer gjør at det kommer krav om økt engasjement. Men det kan jo også komme gjennom EU. Et sterkere EU vil avlaste Tyskland, sier Eriksen.

- Glatter ikke over

For Svein Melby er tre områder avgjørende for å vurdere hvem som er ledende i verden: Klima, sikkerhet og frihandel.

- Ingen kan foreløpig fylle den rollen USA har hatt, verken når det gjelder sikkerhet, klima eller frihandel og økonomi, sier Melby. Russland under Putin mener han er på «stedet hvil».

- Når det gjelder makt og ressurser, er nok USA fortsatt ledende, sier Eriksen til Dagbladet - men legger til at landet økonomisk pustes i nakken av Kina.

De to forskerne har litt ulike forklaringer på hvorfor Merkel står så sterkt i Norge.

- Hun prøver ikke å glatte over uoverensstemmelser. Hun respekterer andre, og får respekt selv, sier Erik Oddvar Eriksen.

«Hun får nok høy tillit i Norge ved å fremstå som en stødig og edruelig leder i en tid hvor dette er mangelvare», skriver Melby.

Men lite kan tas for gitt, i kampen om den internasjonale ledertrøya.

«Spennende å følge Frankrikes nye president», mener seniorforsker Svein Melby.