Hun er Oslos nye superpolitisjef

Etter uker med spenning blir det i dag ansatt nye sjefer i Oslo-politiet. En rekke dyktige søkere hadde meldt seg til de nye sjefsstillingene, etter at Oslo politidistrikt ble slått sammen med Asker og Bærum politidistrikt.

Flere godt kvalifiserte søkere ble vraket. Dagbladet er kjent med at det var planlagt at ansettelsesrådet i det nye politidistriktet egentlig skulle godkjenne ansettelsene forrige tirsdag.

Klaget

Men etter at flere av de som ble vraket av politimester Hans Sverre Sjøvold klaget, da de ble kjent med innstillingene, ble ansettelsene utsatt.

Flere med innsyn i ansettelsesprosessene bekrefter overfor Dagbladet at de nyopprettede sjefsstillingene blir formelt ansatt i dag.

Det har vært stor spenning rundt ansettelsen av ny kriminalsjef. Oslo-politiet blir organisert på en ny måte, og den nye sjefen får ansvaret for det som tidligere var seksjonene for organisert kriminalitet, miljø og finans samt vold og sedelighet.

Vraket

Internt i politiet holdt mange den tidligere visepolitimesteren Gro Smogeli som favoritt.

Andre var sikre på at sjefen for seksjonen for organisert kriminalitet, politiinspektør Einar Aas vil få jobben. Men begge ble vraket til fordel for Grete Lien Metlid.

Ingen har overfor Dagbladet trukket hennes kvalifikasjoner i tvil. Grete Lie Metlid blir beskrevet som svært dyktig.

Men reaksjonene er sterke på at verken Gro Smogeli eller Einar Aas var innstilt på den første lista som ble sendt til ansettelsesrådet.

Etter kraftige protester ble ansettelsene utsatt en uke. En ny innstilling ble lagt fram. Til de ledige jobbene ble det innstilt flere personer i rekkefølge. Men de samme som politimester Sjøvold hadde innstilt etter intervjuene, var fortsatt innstilt som nummer en.

Referanser

Dagbladet får bekreftet at den nye innstillingen forelå forrige mandag. Da blir det noe underlige at først to dager seinere ble flere referanser oppringt, for å avgi uttalelse om søkerne.

Flere stiller spørsmål ved hele ansettelsesprosessen. Gro Smogeli var visepolitimester i Oslo politidistrikt i over tre år. Einar Aas har høstet stor annerkjennelse for måten han har ledet seksjonen for organisert kriminalitet. Ingen av dem var innstilt på den første lista som ble sendt til ansettelsesrådet, noe som betyr at de ikke ble ansett som kvalifiserte, siden bare en søker var innstilt.

Aas vitnet for noen uker siden i saken mot den korrupsjonstiltalte politioverbetjenten Eirik Jensen.

I retten sa Aas at han hadde varslet om mistankene mot Eirik Jensen. En opplysning tidligere politimester i Asker og Bærum, Torodd Weiding, seinere blankt har avvist.

Ved siden av ansettelsen av Grete Lien Metlid, får Dagbladet også bekreftet at flere andre sjefsstillinger i Oslo skal besettes.

Kvinne juristsjef

Beate Brinch Sand får jobben som sjef for påtaleseksjonen. John Roger Lund, som var helt sentral i etterforskningen etter terroren 22. juli 2011, blir sjef for politiet i Oslo øst.

Stein Olav Bredli er innstilt som sjef for politiet i Oslo vest og Asker og Bærum. Det har vært sterke reaksjoner i det som var Asker og Bærum politidistrikt, at ingen fra det tidligere politidistriktet har nådd opp i kampen om sjefsstillingene.

Overfor Dagbladet blir antydet at ansettelsen av Bredli kan bli utsatt, men det er all grunn til å anta at politimester Hans Sverre Sjøvold får viljen sin. Og at de han har plukket ut blir ansatt.