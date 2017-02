Hun fant opp en massakre direkte på tv. Nå er Trumps rådgiver fersket i samme løgn enda en gang

(Dagbladet): Kellyanne Conway, president Trumps politiske rådgiver, beskyldes for å ha funnet opp en massakre direkte på tv for å støtte opp om Trumps foreslåtte innreiseforbud til USA.

I et intervju med Chris Matthews på MSNBC 2. februar refererte Conway til «Bowling Green-massakren» som et bevis på at USA nå behøver strengere kontroll over sine grenser.

- Jeg vedder på at det er splitter ny informasjon for mange at president Obama nektet irakiske flyktning adgang til USA etter to irakere kom hit, ble radikalisert og var mesterhjernene bak Bowling Green-massakren, sa Conway til Matthews.

Problemet er bare at det aldri har vært noen massakre i den lille byen Bowling Green. Som ABC News skrev: «The Bowling Green Massacre never happened».

Sa feil tidligere også

Conway beklaget feilen etter kort tid etter intervjuet, og hevdet hun siktet til en arrestasjon av to irakiske menn i nettopp Bowling Green. Det var bare selve ordet «massakre» som kom ut feil, ifølge Conway.

- Jeg sa ett ord feil, insisterte hun i forrige uke, og bedyret at mediene nå offisielt var ute etter henne.

Nå viser det seg at Conway også tidligere har snakket om den fiktive «Bowling Green-massakren» for å rettferdiggjøre Trumps politikk.

I et intervju med Cosmopolitan 29. januar i år snakker kvinnen som er blant Trumps mest betrodde rådgivere også om «massakren i Bowling Green». Dette altså bare dager før hun gjentok påstanden hos Chris Matthews. Cosmopolitan skriver at Conway hevdet Obama bannlyste irakiske flyktninger i USA etter «Bowling Green-massakren».

Gikk lengre

Conway gikk også lenger i intervjuet med Cosmopolitan enn hun skulle gjøre med MSNBC få dager senere. Denne gang hevdet hun også at soldater hadde mistet livet i massakren i Bowling Green og at IS var direkte involvert, og serverte detaljert informasjon om de involverte terroristene som ingen i ettertid har lykkes å bekrefte.

- Obama innførte et innreiseforbud for irakere av eksakt samme grunn som oss. Han gjorde det fordi to irakiske statsborgere kom til landet vårt, ble rekruttert av IS, reiste tilbake til Midtøsten for å trene sine terrorisme-ferdigheter (terrorism skills) og så komme tilbake her hvor de var mesterhjernene bak Bowling Green-massakren som tok livet av uskyldige soldater, fortsatte hun til Cosmopolitan.

De to irakerne har innrømmet å ha sendt våpen til Irak og begge sitter nå i fengsel.

Feil på feil

Pressemeldingen fra det amerikanske Justisdepartementet , datert 29. januar 2013, viser at Conways berettelser om hendelsene i Bowling Green ikke stemmer. Irakerne Mohanad Shareef Hammadi og Waad Ramadan Alwan ble arrestert for planlegging av terror. De to var knyttet til al-Qaida ifølge FBI, og innrømmet å ha tuklet med eksplosiver for å angripe amerikanske soldater i Irak. De skal også ha forsøkt å sende våpen og penger til al-Qaida og målet skal ha vært å drepe, ifølge påtalemyndigheten i USA.

Hammadi fikk livsstid i fengsel, mens Alwan ble dømt til 40 år bak murene. De to kom til USA som flyktninger i 2009 og ble arrestert i Bowling Green i Kentucky i 2011. Pressemeldingen fra Justisdepartementet nevner ikke at de to skal ha returnert til Midtøsten for å få terrortrening av IS, slik Conway sa.

Ifølge rettsdokumentene stemmer det heller ikke, slik Conway hevdet, at Hammadi og Alwan ble radikalisert i USA. De to skal allerede ha vært knyttet til terrorgruppen al-Qaida da de ankom landet, og de ble aldri tiltalt for å planlegge terror på amerikansk jord, slik Conway kan tolkes.

Conway svarer

Det stemmer heller ikke at Obama brukte arrestasjonen av de to mennene som en anledning til å bannlyse irakiske flyktninger i en viss periode. I tiden etter Hammadi og Alwan ble arrestert gjorde sikkerhetsmyndighetene en ny gjennomgang av til sammen 58 000 irakiske flyktninger, og strammet betydelig inn på visumprosessen for irakere i de neste seks månedene. Men noen full stans for irakiske flyktninger ble aldri satt i verk, slik Kellyanne Conway hevdet.

«Det var et plot for å massakrere og de to var Bowling Green-terrorister. Det er det jeg burde ha sagt. Jeg klargjorde», skriver Conway i en tekstmelding til Cosmopolitan.

«Dette var onde menn som skrøt av å angripe amerikanske soldater», la hun til.

På direkte spørsmål om hvorfor hun hevdet at de to irakiske statsborgerne var medlem av IS og hadde fått terrortrening i Midtøsten svarer hun følgende: «Jeg vet de ble radikalisert og mottok en briefing».