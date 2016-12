(Dagbladet): Den 10. juli forsvant Emilie Meng (17).

Nå, over fem måneder etter, ble den danske jenta funnet i et tjern nær byen Borup på øya Sjelland. Dette seks og en halv mil unna Korsør - stedet hun sist ble sett.

På en pressekonferanse sier politiet i Sjælland og Lolland-Falster følgende om funnet:

- Hun har blitt utsatt for en forbrytelse, sier Søren Ravn-Nielsen på pressekonferansen.

Han ville ikke gå nærmere inn på hva slags forbrytelse det dreier seg om.

Kan ha skjedd i Korsør

Politiet avventer rettsmedisinske undersøkelser før de vet det helt sikkert, ifølge Ravn-Nielsen.

Han sier også at det er for tidlig å si om Meng kan ha blitt kjørt fra Korsør og dumpet i tjernet der hun ble funnet.

Politiet kan imidlertid ikke utelukke at forbrytelsen kan ha skjedd i Korsør. De understreker at de vil gjøre alt for å finne ut hva som har hendt.

De oppgir å ha sikret relevante spor nær funnstedet, men at de inngår i etterforskningen.

- Det er for tidlig å si noe konkret om disse, sier Ravn-Nielsen.

Innsnevret søk

Politimannen oppgir at politiet har hatt interesse for 20 000 personer i forbindelse med etterforskningen.

Nå som Meng er funnet, er situasjonen en annen.

- Vi har nå 200 personer vi undersøker, opplyser politimennene.

Familien fryktet det verste

Meng har vært savnet siden hun i 04.00-tida forlot Korsør stasjon i Slagelse den 10. juli.

Der sa hun farvel til to venninner som dro videre med en drosje, mens hun selv tok beina fatt i retning foreldrenes hus, noen få kilometer unna.

Familien til jenta har lenge fryktet det verste etter at Meng aldri kom hjem.

- Jeg tror dessverre at det har hendt noe. Hun har nok møtt en person som har gjort noe mot henne. Jeg tror ikke at hun har stukket av. Det er ikke likt henne, sa hennes fetter, Silas Witzner, ifølge Berlingske Tidende.

Saumfarte nærområdet

I starten brukte politiet mye tid på å saumfare området rundt der Meng forsvant. Dette området kom de også tilbake til senere i etterforskningen.

I slutten av august undersøkte politiet fire kolonihager sør for togstasjonen, blant annet ved å grave.

De har også dykket i et tjern nær der Emilie Meng forsvant.

Lang avstand

I dag ble hun imidlertid funnet 6,5 mil unna Korsør. Ifølge Ekstra Bladet tar det 34 minutter å kjøre mellom hjembyen til jenta og funnstedet.

Den danske avisa skriver også at det var en tilfeldig forbipasserende som fant henne.

Personen var ute og luftet hunden. Denne fikk ferten av liket til Meng, noe som igjen førte til at den avdøde ble oppdaget, ifølge politiet.

Funnstedet ligger tett opp til Vestmotorvejen og nær byen Borup.