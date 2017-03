Hun hyler i desperasjon når hun skjønner hva som har skjedd med barnebarna hennes

(Dagbladet): Torsdag ettermiddag slo en ung mann til mot restauranten i South Shore-området i Chicago.

Da han rømte fra åstedet, lå fire døde menn igjen - skutt og drept. To av dem inne i restauranten, en rett på utsiden og en rundt hjørnet. Det skriver Chicago Tribune.

To av de døde var Dillon og Raheem Jackson. De unge mennene ble 19 og 20 år gamle.

Fortvilet

Utenfor restauranten samlet det seg raskt en større folkemengde, og blant dem var de to unge mennenes bestemor, Georgia Jackson.

Hun gråt fortvilet da hun skjønte at begge barnebarna hennes var blant de drepte. Hun fortalte til avisa av de to hadde gått til restauranten for å treffe moren sin som jobber der.

Etter skytingen ringte moren til Georgia for å fortelle henne at noen hadde skutt Dillon. Da hun kom fram fikk hun høre at også Raheem var blant ofrene.

- Da jeg kom hit sa de at de hadde funnet ham også. Jeg vil ikke miste dem på denne måten, sa hun mens tårene rant.

Moren ble også værende på åstedet lenge etter at folkemengden hadde trukket seg tilbake.

Hun fant seg et sted innenfor politisperringene der hun kunne være like langt fra begge de to døde sønnene sine, og sørget.

Ni skutt

Torsdag ble nok et blodig døgn i den amerikanske storbyen. De fire som ble drept i og utenfor restauranten i South Shore var blant totalt ni personer som ble drept eller såret i går.

Politiet tror at skytingen var et svar på drapet på en 37 år gammel mann dagen i forveien, og at det skal være snakk om et oppgjør internt i gjengen «Black P Stone».

I tillegg ble en 26 år gammel gravid kvinne drept i en leilighet i nærheten bare noen timer i forveien.

Politiet tror ikke at det siste drapet er relatert til de andre.

Drapshovedstad

I fjor fikk Chicago den uønskete æren av å bli kåret til USAs drapshovedstad. Hele 762 mennesker ble drept i landets tredje største by i 2016.

Men selv om situasjonen i Chicago er dramatisk, havner byen likevel et godt stykke ned på lista over byer med flest drap per innbygger i USA. Det skriver NTB.

Den lista toppes av New Orleans med 46,9 drap per 100.000 innbygger, etterfulgt av Detroit med 45, St. Louis med 43,8 og Baltimore med 38,1.

Chicago havner helt nede på 18. plass med 16,4 drap per 100.000 innbygger, viser statistikk fra FBI, gjengitt av The Trace.

Drapsøkning

Nærmere 15.000 mennesker ble drept med skytevåpen i USA i 2016, drøyt 3.700 av dem barn. Over 30.000 andre ble såret i skyteepisoder, viser en oversikt fra Gun Violence Archive.

På toppen av de mange drapene kommer rundt 22.000 årlige selvmord begått med skytevåpen.

Antallet drap begått med skytevåpen i USA har økt jevnt de siste årene, fra 12.547 i 2014 til 14.959 i fjor. Dette er en økning på drøyt 19 prosent på bare to år.

I alt 668 av fjorårets drepte var barn yngre enn 12 år, mens 3.099 var i alderen 12 til 17 år, viser statistikken.

Gun Violence Archive registrerte 384 masseskytinger i 2016, det vil si hendelser der fire eller flere personer ble skutt av en og samme gjerningsmann. Dette er i gjennomsnitt mer enn én masseskyting hver eneste dag.