Hun kom med en sleivete kommentar på Facebook. Nå må hun betale fire millioner kroner

(Dagbladet): I 2015 rant det over for Jacquelyn Hammond fra Asheville i USA. Under en opphetet Facebook-diskusjon med en tidligere kollega skrev hun følgende:

- Jeg ble i alle fall ikke full og drepte mitt eget barn.

Kvinnen kommentaren var myntet på, Davyne Dial, mistet nemlig sønnen sin noen år tidligere i en våpenulykke, men hadde ikke selv noe med hendelsen å gjøre.

Hun saksøkte derfor Hammond for injurier og for å med overlegg ha påført henne en følelsesmessig belastning. Det endte i en svimlende bot på i overkant av fire millioner norske kroner.

«Svertekampanje»

Dial selv forteller til lokalavisa Citizen Times at Hammond har bedrevet en svertekampanje mot henne i en årrekke.

- Sosiale medier gjør det veldig enkelt for folk å komme med slike påstander. Det er ingen filtre og folk kan si hva de vil der de sitter foran skjermen, sier hun.

- Hun har kommet med en rekke usannheter om meg opp gjennom årene, men da dette skjedde såret det meg skikkelig.

Forbløffet

Det kan være fort gjort å se seg blind på de svimlende søksmålene som florerer på den andre siden av Atlanterhavet, men selv i USA har dommen fått ekspertene til å sperre opp øynene.

Professor Michael Green ved Wake Forest University School og Law sier til Citizen Times at han er «forbløffet».

- Det er ekstraordinært at et privat søksmål ender med et erstatningskrav på denne størrelsen, sier han, og legger til:

- Dersom jeg skulle være så uheldig å kjøre på noen, eller noen skulle skade seg i hjemmet mitt, er jeg dekket av forsikring. Det gjelder ikke i dette tilfellet.