Hun puttet den døde modell-datteren sin i en koffert og kastet henne på havet

En tidligere fotomodell som døde av anoreksi, ble funnet i en koffert utenfor Rimini i Italia. Nå har moren innrømmet at hun kastet liket på havet.

Det var fiskere som fant kofferten med den døde 27-åringen i slutten av mars. Politiet innledet drapsetterforskning.

Kvinnens 48 år gamle russiske mor, som jobbet som pleier i Italia, hadde da reist tilbake til Russland. Men ifølge den italienske avisen Corriera della Sera varslet en venn av moren etterforskerne. Han mistenkte at noe var galt, fordi 48-åringen hadde ringt og sagt at hun befant seg i Russland, mens det ble ringt fra Italia.

Moren har nå forklart at hun var i sjokk i flere dager etter at datteren døde, men at hun til slutt bestemte seg for å kvitte seg med liket.

Drapssaken ble henlagt da obduksjonen viste at 27-åringen hadde dødd av avmagring flere døgn før hun ble kastet på havet. Det antas at eksmodellen hadde vært død i en uke før liket ble lagt i kofferten.

(NTB)