(Dagbladet): Partivenner og meningsmotstandere i norsk politisk historie våknet i dag opp til nyheten om at Høyres tidligere leder Kaci Kullmann Five er død, 65 år gammel. I hele perioden Five ledet Høyre var Gro Harlem Brundtland statsminister. Første halvel av 90-tallet var de to hovedmotstandere i norsk politikk, selv om de var meningsfeller i den store dominerende saken på den tiden. Begge ønsket Norge inn i EF.

- Det er med respekt og takknemlighet jeg vil minnes Kaci Kullmann Five, og hennes betydelige politiske innsats gjennom flere tiår. Hun representerte det nye i partiet Høyre, da likestilling og miljø ble kampsaker blant de unge også på borgerlig side, sier Gro Harlem Brundtland til Dagbladet via sin rådgiver Jon Mørland.

Hun minnes både de tøffe takene, stridene og det å stå side om side i EU-saken.

- Vi stod sammen i viktige deler av Europadebatten, samtidig som vi også der opplevde harde tak og strid både om saker og strategi, uttaler Brundtland.

Thorbjørn Jagland har levd et nærmest politisk parallelt liv med Five. Jagland var AUF-leder da Five var leder i Unge Høyre. De var samtidig i partiledelsen i hvert sitt parti, og de har sittet sammen i Nobelkomitéen siden 2009.

- Vi har fulgt hverandre i 40 år i ulike stillinger i Arbeiderpartiet og Høyre. Det var med tristhet jeg mottok denne beskjeden, selv om vi som sitter i Nobelkomitéen har vært klar over at det gikk den veien, sier Jagland til Dagbladet.

Han minnes en politiker som bidro til å opprettholde troen på politikken.

- Hun viste alltid respekt for andres oppfatninger og sterk grad av kollegialitet. Det var viktig for å opprettholde troen på politikken. Det var alltid et gjensidig godt forhold til tross for meningsforskjeller. Det er sånn det skal være, sier Jagland.

Krevende motstander og foregangskvinne

Også Jens Stoltenberg kaller Five en foregangskvinne:

- Kaci Kullmann Five var en foregangskvinne for min generasjon politikere, sier Jens Stoltenberg, tidligere statsminister og Arbeiderparti-leder, til NTB.

Stoltenberg betegner henne som en grundig og kunnskapsrik politiker som vil bli husket for innsatsen for likestilling og for Norges forhold til Europa.

- Hun var en krevende motstander, men alltid vennlig og imøtekommende privat, sier Stoltenberg.

Nåværende Arbeiderparti-leder, Jonas Gahr Støre, gir også uttrykk for sorg.

- Lyser fred over Kaci Kullmann Fives minne. Husker henne som engasjert og arbeidsom, sympatisk og inkluderende, skrier Støre på Twitter.

- Aldri personlig

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik beskriver avdøde Kaci Kullmann Five som en pliktoppfyllende og saklig politiker.

- Kaci var en svært pliktoppfyllende politiker som satte seg godt inn i sakene. Vi satt sammen i Stortinget i flere perioder. Hun var en saklig debattant som det var en glede å kjempe sammen med i mange saker, og som det var utfordrende å være uenig med i noen spørsmål. Hun kom aldri med personangrep, men holdt seg strengt til det saklige, som da vi for eksempel var uenige i abortspørsmålet, sier Bondevik, som nå er leder for Oslosenteret.

Kaci Kullmann Five: Født 13. april 1951 i Oslo.

Død 19. februar 2017.

Hennes egentlige navn er Karin Cecilie Kullmann Five.

Startet som politisk aktiv i Bærum Unge Høyre i 1970.

I 1977 ble hun valgt til Unge Høyres første kvinnelige leder. Hun var partiets ungdomsleder fram til 1979.

Innvalgt på Stortinget fra Akershus 1981 – 1997.

Hun var handels- og skipsfartsminister i Jan P. Syses regjering fra 1989 til 1990.

Five var Høyres første kvinnelige leder fra 1991 til 1994.

Hun tok ikke gjenvalg til Stortinget i 1997 av familiære årsaker.

Var konserndirektør i Aker RGI i 1998 - 2002, og arbeidet som selvstendig rådgiver innenfor samfunns- og myndighetskontakt.

Har hatt en rekke styreverv, blant annet i Norges Eksportråd (2000 – 2002) og P4 (1999), Statoil (2002 – 2007).

Var varamedlem i Den norske Nobelkomite fra 2000 til 2003 og ble medlem i 2003.

I 2014 ble Kullmann Five diagnostisert med brystkreft.

I 2015 ble hun valgt til leder av Den norske Nobelkomité.

Ble i 2015 satt på 86. plass i magasinet Forbes' liste over verdens mektigste kvinner.I 2016 rykket hun opp til 75. plass.

Kilde: NTB

Han sier at det var svært trist å motta budskapet om hennes død og at hans tanker går til hennes familie.

- Vi hadde gleden av å samarbeide tett i Syse-regjeringen, hun som handelsminister og jeg som utenriksminister. Vi satt i samme hus, og hadde ukentlige samarbeidsmøter hvor jeg også kunne trekke på hennes gode kunnskaper og kontakter, erindrer den tidligere partilederen i KrF.

- De siste årene møttes vi flere ganger i sammenheng med Nobel-arrangementer. Hun var alltid hyggelig og vennlig. Jeg har mange gode minner etter Kaci Kullmann Five og vil savne henne, avslutter Kjell Magne Bondevik.

Nåværende Krf-leder Knut Arild Hareide husker henne for innsatsen for miljø og likestilling.

- Det er med stor sorg jeg mottar meldingen om Kaci Kullmann Fives bortgang. En stor politiker og et varmt menneske. Hun huskes for miljø og likestilling, skriver KrF-lederen på Twitter.