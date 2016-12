Hun skulle dødd for 44 år siden, men julaften i år gikk Vesna Vulovic bort

(Dagbladet): Vesna Vulovic kom i Guinness rekordbok da hun overlevde et fall på 10 000 meter i 1972.

Julaften melder serbiske at Vulovic nå er gått bort. Hun ble funnet død i sin leilighet i Beograd av venner, skriver The Guardian, som ikke oppgir noen dødsårsak.

Det var under en flyvning fra Stockholm til Zagreb at en eksplosjon ombord på Yugoslav Airlines DC 9-fly medførte at flyet styrtet fra 10 kilometers høyde over gamle Tsjekkoslovakia. 23 passasjerer og mannskapet på fem ble drept. Kun én overlevde.

Mirakuløst nok ble flyvertinnen Vesna Vulovic funnet i live og hun ble følgelig et kjent ansikt i hjemlandet.

Å overleve et slikt fall skal selvsagt være umulig, og Vulovic lå atpåtil innesperret i flyets hale mens det stupte fra luften. Da flyet nærmet seg bakken skal grantrær og snø ha dempet fallet såpass at Vulovic overlevde der hun lå innepakket i halepartiet.

Vulovic ble reddet av en skogsarbeider som raskt kom til stedet, og lå hele 16 måneder på sykehus før hun ble skrevet ut. Hun var først lam fra livet og ned, men ble etterhvert kvitt mesteparten av de fysiske plagene etter flystyrten og vendte til og med tilbake til jobben - riktignok på flyselskapets hovedkontor, ikke som flyvertinne.

Hun brukte aktivt berømmelsen fra flystyrten til å fremme sin politiske agenda, og var en høylytt motstander av Slobodan Milosevic.

En kroatisk opprørsgruppe fikk skylden for eksplosjonen, og det ble antatt at en bombe ble smuglet ombord på flyet under en mellomlanding i København, skriver The Guardian.

I 2009 kom derimot en teori på banen som sår tvil om Vulovic' plass i rekordbøkene. To undersøkende journalister i Praha hevdet at det var myndighetene i Tsjekkoslovakia som hadde skutt ned flyet Vulovic jobbet på. Dette ville i så fall ha medført at flyet styrtet på en mye lavere høyde enn først antatt, ble det hevdet.

Vulovic husket selv ingenting fra flystyrten eller tiden like etterpå. Hun ble 66 år gammel.