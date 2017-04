Hun tigget om en femmer på gata og fikk seks måneder i fengsel

(Dagbladet): En kvinne er i Worcester County Court i England dømt til et halvt år i fengsel etter å ha brutt et påbud om å ikke tigge i byen.

Kvinnen, som såvidt er i stand til å lese og skrive, hadde ikke råd til en egen advokat, og måtte forsvare seg selv i retten.

Bakgrunnen for dommen er at hun skal ha bedt to forbipasserende om 50 pence, noe som tilsvarer litt i overkant av fem norske kroner. Dette etter at hun allerede hadde fått et rettslig pålegg om å ikke tigge. Det skriver BuzzFeed.

- Skjørt og sårbart individ

Dommer i saken, Phillip Machkenzie, sa selv etter å ha felt dommen at han var bekymret over at hun ikke hadde en statlig oppnevnt forsvarer, og at dette «ikke var langt unna» å være et brudd på hennes menneskerettigheter.

- Hun er et skjørt og sårbart individ, og det gjør det enda tristere at hun ikke har advokatbistand, sier han.

Han annerkjente også at tiggingen ikke på noen måte var aggressiv, men insisterte på at han ikke hadde noe annet valg enn å dømme henne da hun hadde brutt det tidligere pålegget om å avstå fra tiggingen.

Reagerer

Flere eksperter på området har reagert kraftig på dommen. Penelope Gibbs ved Transform Justice omtaler det som en skandale.

- Ingen bør fengsles om de har krav på en advokat, men ikke får tak i en, sier hun.

Andres Neilson ved Howard League for Penal Reform går enda lenger.

- Dette er en ytterst deprimerende sak som viser hvordan domstolene våre må håndtere det som i praksis er en svikt i velferdssystemet vårt. Det straffer de fattige og sårbare, sier han.

Vil forby

Også her hjemme har tigging vært i fokus den siste tiden, om enn av en litt annen årsak. I går kulminerte det med NRK Brennpunkt-dokumentaren om det rumenske tiggermiljøet i Bergen.

NRK fulgte tiggermiljøet i nesten to år, og kan fortelle om utstrakt narkotikakriminalitet og postitusjon. Sent i går kveld gikk Fremskrittspartiet ut med ønske om forbud mot tigging.

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein sier at det ikke er noen grunn til å at man i Norge må ty til tigging for å livnære seg.

- Dokumentaren på «Brennpunkt» viser helt tydelig at det er organisert kriminalitet som står bak hovedvekten av tigging i Norge. Det vil Fremskrittspartiet ha slutt på, sier han.

Det er per nå adgang for hver enkelt kommune å innføre tiggerforbud. Det foreligger ikke noe forslag i Stortinget om å utvide dette.