Hun trodde det var babyolje hun ga diktatorbroren. Det viste seg å være livsfarlig nervegift

(Dagbladet): To kvinner er mistenkt for å ha drept den nordkoreanske lederen Kim Jong-uns halvbror, Kim Jong-nam, på den internasjonale flyplassen i Kuala Lumpur.

Jong-nam ble påført nervegiften VX i ansiktet mens han oppholdt seg med andre reisende på flyplassen. 45 år gamle Jong-nam døde kort tid etter giftangrepet. VX er en nervegift som står på FNs liste over masseødeleggelsesvåpen. Kun en tredels dråpe er nok til å drepe et menneske.

Den ene av kvinnene som er pågrepet for attentatet, indonesiske Siti Aisyah (25), har i avhør sagt at hun trodde det dreide seg om deltakelse i en spøk som del av et realityprogram på fjernsyn.

Ifølge CNN har kvinnen også forklart at hun trodde det var babyolje hun påførte ansiktet til Kim Jong-nam - ikke den livsfarlige nervegiften VX. Andreano Erwin, Indonesias viseambassadør til Malaysia, bekrefter forklaringer.

VX betegnes som et av de giftigste stoffene som noen gang er framstilt og er klassifisert som et kjemisk våpen og et masseødeleggelsesvåpen. Ifølge amerikanske smittervernmyndigheter (CDC) er VX det mest giftige og raskest virkende kjemiske våpenet som finnes. VX er både lukt- og smaksløs.

Erwin hevdet videre at Aisyah fikk rundt 750 norske kroner for å være på det hun trodde var en spøk. Erwin sier kvinnen, etter nye samtaler lørdag, fastholder påstanden om at hun ble lurt til å ta del i attentatet.

Nervegiften ble funnet på Kim Jong-nam ved å ta prøver fra ansiktet og øyene hans. Malaysisk politi gikk fredag også ut med opplysninger om at en av kvinnene som utførte angrepet ble syk og kastet opp i etterkant.

Det antas fra mange hold at Nord-Korea står bak drapet, selv om regimet nekter for dette, og omtaler beskyldningene som en «fornærmelse». Nord-Koreas ambassadør til Malaysia har også bedt om at kvinnene løslates fordi han mener de er uskyldige.

To andre personer er også pågrepet i saken, og malaysisk politi ønsker å avhøre ytterligere to personer - en ansatt ved Nord-Koreas ambassade i Kuala Lumpur og en ansatt i et nordkoreansk flyselskap.