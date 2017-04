(Dagbladet): Mandag morgen lokal tid fyrte Cedric Anderson av en pistol i et klasserom på North Park Elementary School i San Bernadino.

Der inne drepte den selvutnevnte pastoren sin egen kone og en åtte år gammel gutt. I tillegg skadet Anderson en elev til, før han tok sitt eget liv.

Dypt religiøs

Tilstanden til barnet betegnes som alvorlig, men stabil.

- Hun trodde hun hadde herlig ektemann. Det hadde hun ikke, sier Irma Sykes, moren til den avdøde læreren Karen Smith (53), om Anderson, ifølge LA Times.

Anderson hadde en bakgrunn i militæret, og skal ha vært dypt religiøs. Han skal også ha hatt et stormfullt forhold til lærerinnen Smith.

Dette i etterkant av at paret møttes i 2013.

- Da hun forlot ham, begynte problemene, sier Sykes om det politiet nå etterforsker i forbindelse med skoleskytingen.

Siktet for vold

LA Times skriver at Anderson blant annet har blitt siktet i forbindelse med vold i hjemmet og ulovlig våpenbruk. For fire år siden ble han også siktet for overfall og ordensforstyrrelse.

Disse ble imidlertid henlagt året etter.

- Ingen vi har snakket med har sagt at de forutså dette, sier politisjef Jarrod Burguan i San Bernadino-politiet.

I går uttalte Burguan at Anderson, som formelt sett er mistenkt i saken, ikke sa et eneste ord før han skjøt kona.

De to barna som ble rammet skal ha blitt skutt fordi de sto bak Karen Smith da gjerningsmannen åpnet ild.

- I dag gråter vi

Totalt 15 elever var i klasserommet da skyteepisoden skjedde. Disse gikk på trinnene mellom første- og fjerdeklasse.

- Noen gang er det å gråte alt vi kan gjøre. Vi kommer til å komme oss på beina igjen. Vi kommer til å gå videre. Vi kommer sterkere tilbake. Men i dag gråter vi, sa biskop Gerald R. Barnes da befolkningen i San Bernadino samlet seg i en kirke i dag, ifølge NBC Los Angeles.

Dette for å sørge og minnes ofrene. Flere har også snakket varmt om avdøde Smith i etterkant av tragedien.

- Hun gjorde så mye for ham, sier Rachel Valles, en forelder til en av barna Smith underviste, ifølge LA Times.