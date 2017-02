Hun var en av Hitlers store favoritter, men nå er Marika Rökk avslørt

(Dagbladet): En av 1940- og 50-åras mest populære tyske skuespillere, Marika Rökk, er avslørt som sovjet-spion. Hun skal også ha vært blant Adolf Hitlers favorittskuespillere.

Det melder britiske The Guardian.

Det er deklassifisering av tidligere hemmeligstemplede dokumenter som dokumenterer Rökks spionvirksomhet for Sovjetunionen. Den folkekjære underholderen skal ha vært aktiv spion både under og etter krigen.

Rökk ble i 1945 bannlyst fra all skuespillervirksomhet i to år grunnet hennes tette bånd til naziregimet i landet. Nå viser de topphemmelige dokumentene at Rökk i virkeligheten jobbet for Sovjetunionen allerede fra 1940, og altså bedrev et potensielt livsfarlig dobbeltspill mens krigen raste.

Hun skal jevnlig ha sendt verdifull informasjon om naziregimets gjøren og laden til kommuniststyret i Moskva, og det antas at nettopp nazi-straffen Rökk fikk etter krigen lenge hjalp henne operere uten særlig mistanke fra myndighetene i det nye, delte Tyskland.

Det må likevel legges til at myndighetene i Vest-Tyskland etterhvert ble klar over spionvirksomheten Rökk var en del av.

Topphemmelig informasjon

Karrieren til Rökk skjøt for alvor fart under krigsårene, og det var på operascenen hun fikk sitt store gjennombrudd. Hun spilte i nesten 40 filmer i løpet av en karriere som strakk seg over 16 år, fra skuespillerdebuten i 1935.

Det antas nå at hun ble rekruttert til spionvirksomhet av KGB og hennes agent Heinz Hoffmeister, som også har beviselige bånd til sovjetisk etterretning.

Rökk døde i 2004 i en alder av 90, og det er foreløpig uklart hva slags informasjon hun sendte til Moskva, og hvor verdifull denne informasjonen viste seg å være.

Det er likevel klart at Rökk var tilknyttet spionnettverket Krona, en gruppe spioner som blant annet var ansvarlig for å formidle topphemmelig militær informasjon fra Nazi-Tyskland til Sovjetunionen. Blant den viktigste informasjonen Krona-spionene lykkes få ut var etterretning opp mot «Operasjon Barbarossa» (tyskernes invasjon av Sovjetunionen i 1941) og slaget ved Kursk i 1943.

Det antas at Rökks ektemann, filmregissør Georg Jacoby, spionerte sammen med henne.

«Mannen uten skygge»

Krona-nettverket telte i alt 35 spioner og var ledet av Yan Chernyak, den sovjetiske agenten som i beste James Bond-stil var kjent som «mannen uten skygge».

I 1951 kunngjorde Rökk at hun trakk seg tilbake fra skuespilleryrket og det påfølgende rampelyset. Avisene den gang hevdet hun satt karrierepunktum for å selge sveitsisk ull, men vest-tysk etterretning skal ha avdekket at Rökks karrierebytte bare var et «smart sjakktrekk» for å fortsette å spionere for Sovjetunionen.

Ifølge The Guardian var Marika Rökk en av Adolf Hitlers personlige skuespillerfavoritter, og hun skal ha vært håndplukket som en av de tyske stjernene regimet satset på for å konkurrere med amerikanske navn som Rita Hayworth. Det gikk i tiden etter krigen også rykter om en affære mellom Rökk og propagandaminister Joseph Goebbels, men dette ble aldri bekreftet.