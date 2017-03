Hun vil at mannfolka skal få smake sin egen medisin. Vil gi 100 dollar i bot hver gang de onanerer

(Dagbladet): Delstatspolitikeren Jessica Farrar fra Texas har nå fremmet et svært oppsiktsvekkende lovforslag i delstatens lovgivende forsamling.

Loven vil innebære at menn får en bot på 100 dollar hver gang de onanerer.

Hun foreslår også en venteperiode på 24 timer før menn kan sterilisere seg eller gjennomføre en koloskopi (undersøkelse av tykktarmen).

Høres det hele absurd ut og provoserer deg? Vel, det er akkurat det som er hensikten.

- Hva om menn må gjennom det samme?

Den demokratiske delstatspolitikeren er smertelig klar over at lovforslaget ikke kommer til å komme noen vei, men det hele er foreslått for å få fram et poeng.

Lovforslaget, lagt fram forrige uke, er for at menn skal få smake sin egen medisin.

I delstaten Texas er det svært vanskelig for kvinner å ta abort. Ved å legge fram forslaget, vil Jessica Farrar vise fram det hun mener er en diskriminerende politikk, samtidig som hun prøver å belyse hindrene kvinner møter i helsevesenet.

- La oss se hva Texas har gjort med kvinner. Hva om menn måtte gjennom de samme prosedyrene? sier hun til CNN.

I lovforslaget heter det blant annet at «alt utslipp utenfor en kvinnes vagina, eller som ikke er skapt på en medisinsk institusjon» skal bøtelegges med hundre dollar (850 kroner).

Slike utslipp fra en mann vil «ses på som en en handling mot et ufødt barn» heter det i lovforslaget, ifølge BBC.

Lovforslaget har fått navnet: «A Man's Right to Know Act».

Flere dør i svangerskap

Hun mener uansett lovene i Texas er verre for kvinner enn forslagene hun selv har kommet med. Den er USAs nest mest folkerike og delstat nest største i areal og hadde i fjor sommer bare 19 abortklinikker - de fleste av dem i urbane området. For mange kan reiseveien være flere hundre kilometer.

Forslaget som imidlertid fikk det til å renne over for Farrar var at kvinner måtte velge om de ville begrave eller kremere embryoet ved spontanabort eller abort. Embryoet er betegnelsen på det blivende barnet mellom 3. og 8. svangerskapsuke - før det i det hele tatt blir regnet som et foster.

- Altfor lenge har Texas godtatt at de mest uskyldige av oss kan bli kastet ut med det daglige avfallet, sa delstatssenatoren Don Huffines under høringer om lovforslaget i fjor sommer, skriver BBC.

- Det fikk meg til å tenke. Hvis vi innfører disse lovene for å beskytte liv, kan vi vel ikke sløse med sperm, sier hun til kanalen.

Hun er også bekymret fordi Texas har den høyeste andelen av kvinner som dør i svangerskap i den utviklede verden. Antallet som har dødd av helsekomplikasjoner knyttet til svangerskap, har doblet seg fra 2010 til 2014, ifølge en studie.

- Blir flau

Reaksjonene fra hennes politiske motstandere har ikke latt vente på seg.

- Jeg blir flau på representant Farrars vegne. Hennes forsøk på sammenlikne dette med abortspørsmålet, viser manglende forståelse for biologien. Jeg anbefaler at hun tar timer i biologi på videregående før hun kommer med et nytt lovoforslag, sier den republikanske representanten Tony Tinderholdt, ifølge CNN.

- Selv om HB 4260 (lovforslaget) er satirisk, er det ikke noe morsomt med dagens helsebegrensninger for kvinner og de ekte lovforslagene som blir foreslått ved hver rundt. Kvinner ler ikke når delstaten innfører reguleringer og hindringer som gir dem mindre mulighet til trygg pleie, som gir dem falsk vitenskap og unødvendige inngrep. Texas' folk fortjener å bli behandlet med lik mengde respekt i helsetjenesten, uavhengig av kjønn, skriver Jessica Farrar på Facebook.