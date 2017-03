Hunden Nalu lå livløs i over 20 minutter, men denne brannmannen nektet å gi opp

(Dagbladet): Brannmannen Andrew Klein i Santa Monica-brannvesenet i Los Angeles hylles nå som en helt.

Tirsdag denne uka hadde nettopp 35 år gamle Crystal Lamirande kommet tilbake til leiligheten sin i Santa Monica da naboen ropte at det var en brann.

Inne i leiligheten lå kvinnens ti år gamle hund, Nalu, en blanding av Bichon frise og Shih tzu. Hun gjorde alt hun kunne for å redde hunden sin, men røyken var for tjukk til at hun kunne ta seg inn i leiligheten, skriver Associated Press.

Spurtet inn

Kort tid etterpå kom brannvesenet til stedet. Hundeeieren fortalte umiddelbart brannfolka at hunden hennes var sperret inne.

Samtidig som noen av brannfolka gikk opp på taket for å rive deler av det og frigjøre varme, tok en annen brannmann grep inne i leiligheten.

Han spurtet inn i leiligheten og krøp ned på alle fire for å lete etter hunden Nalu. De andre brannfolka fortsatte å vanne huset for å holde flammene i sjakk. Til slutt fant Klein hunden like ved brannen.

- Han var helt livløs. Jeg plukket ham opp og løp ut av leiligheten, fordi tid er essensielt, spesielt med en liten hund. Det var ikke et alternativ å feile, sier brannmannen.

Hunden verken pustet eller hadde puls.

Munn-til-snute

Bilder fra stedet viser at brannmannen får hunden ut på gårdsplassen. Der sitter hundeeieren på sine knær og gråter, mens brannmennene gjør alt de kan og gjennomfører livreddende førstehjelp.

Brannfolka forsøker hjertekompresjoner og munn-til-snute og gir hunden en oksygenmaske.

Etter å ha holdt på i omkring 20 minutter, puster endelig hunden igjen. På videoen klapper de to brannmenne hunden på magen.

- Det var ganske utrolig, fordi jeg har vært på en rekke dyreoppdrag som dette, som ikke har gått like bra. Det var en seier for alle brannfolka her i dag, sier redningsmannen Klein til KTLA.

Han har selv to hunder, og er stolt av hva de utrettet.

- Han var i praksis død, så å se ham kose med mennesker og gå rundt og vifte med halen var definitivt en god følelse, sier brannmannen til Ap.

- Nå er han så glad

Han hylles også av forbipasserende.

- Denne modige brannmannen med navn Andrew Klein gikk inn for å redde hunden, ga hjertekompresjoner og tok vare på hunden til den var bevisst igjen. Jeg har fått tilbake troa på menneskeheten, skriver Billy Fernando, som filmet hendelsen.

Hele 23 brannfolk var på stedet, og fikk slukket brannen etter omkring ti minutter. Også Nalu klarte seg bra. Selv om han har hostet en del etter brannen, fikk han oksygenbehandling et døgn etter brannen, og har det etter forholdene bra.

Hundeeieren Lamirande var åpenbart glad etter redningsaksjonen.

- Han pustet ikke, og jeg regnet med at han var død. Han har hostet en del etterpå, men nå er han så glad og bare smiler, sier hun.