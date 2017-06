- Hunder blir brutalt slaktet og servert til uvitende turister på Bali

(Dagbladet): Organisasjonen Animals Australia har undersøkt hundekjøttiindustrien på den indonesiske øya Bali.

De sjokkerende funnene er blant annet gjengitt av ABC Australia, som også har vært med å undersøke den brutale næringa på øya.

I løpet av fire måneder har en etterforsker i organisasjonen utgitt seg for å være en annen, og infiltrert den lysskye industrien på Bali.

- 70 000 hunder slaktes

Undersøkelsene viser blant annet at hundene blir brutalt fanget og slaktet like ved strendene som besøkes av millioner av turister hvert år. Bare fra Australia kommer én million turister i året. Også for nordmenn er Bali et populært reisemål.

Årlig slaktes 70 000 hunder på Bali, ifølge Bali Animal Welfare Association (BAWA). Det er sju ganger så mange som i Kina under den beryktede hundefestivalen Yulin.

Hundene jaktes ned, stjeles fra hjemmene sine, og holdes i elendige forhold før de slaktes. Noen av dyrene forgiftes, noe som kan utgjøre en risiko for helsa til de som spiser kjøttet.

Det er ikke ulovlig å spise hundekjøtt på Bali, men brutale drap, og salg av potensielt giftig dyrekjøtt, er ikke lovlig, ifølge kampanjedirektør i Animals Australia Lyn White.

- Hundekjøttindustrien bryter dyrevernlover og matsikkerhetsloven. Det er fakta, sier hun til den australske nyhetskanalen.

Lurer turistene

Ifølge organisasjonen blir industrien delvis opprettholdt av uvitende, internasjonale turister. I sine undersøkelser på Bali har organisasjonen dokumentert, blant annet på video, hvordan selgere lurer turister.

- Sannheten er at dersom du spiser kjøtt på Bali, kan det hende at du spiser hund, uten at du vet det, skriver organisasjonen på sine nettsider.

I området Seminyak, like ved stranda innrømmer en gateselger overfor organisasjonens etterforsker at han selger hundekjøtt.

- Hva selger du? spør etterforskeren.

- Satayhund, svarer selgeren.

- Er det derfor du har et bilde av en hund på kassa, spør reporteren.

- Ja, svarer selgeren.

Turistene får derimot en helt annen historie. Like etterpå oppsøker selgeren en gruppe turister på stranda. Han annonserer at han selger satay for en dollar.

- Kylling? spør den australiske turisten.

- Satay, gjentar selgeren.

- Sataykylling, ikke hund? spør turisten.

- Nei, nei, ikke hund, svarer selgeren.

- Jeg er fornøyd så lenge det ikke er hund, svarer australieren.

Dermed blir turistene lurt til å spise det potensielt farlige, og uetiske kjøttet. Det er heller ikke bare på stranda at hundekjøttet florerer. Enkelte restauranter og butikker selger også kjøttet.

BAWA har dokumentert at 70 restauranter på Bali serverer hund.

Bevitnet brutale slaktemetoder

Etterforskeren fra Animals Australia, som går under navnet «Luke», forteller til ABC at han startet undersøkelsene sine ved å se på nøkkelpersoner i den uregulerte industrien.

«Luke» utga seg for å være en dokumentarist, som var interessert i den lokale maten.

- Etterhvert inviterte de meg med på å stjele, jakte, forgifte og drepe hundene, sier han ABC da kanalen oppsøkte ham på Bali.

Han beskriver slaktinga og jakten som brutal. Hundene skal ha hylt, og forsøkt å komme seg løs. Den mest humane slaktemetoden han bevitnet var med hagle.

Ved en anledning så han en hund spise på fisk, som han ble fortalt innhold cyanid, som potensielt kan være dødelig. Minutter senere falt hunden i bakken, død.

I tillegg til at enkelte hunder forgiftes, blir også flere hunder jaktet ned i såkalte røde soner for rabies, ifølge ABC. Dette strider også mot lokale lover.

UD advarer mot hunder

Ifølge UDs reiseinformasjon om Indonesia, er det fare for rabies på Bali. Dødsfall etter rabiessmitte skal ha forekommet, og tilreisende oppfordres generelt til å unngå all direkte kontakt med hunder, katter, apekatter og andre dyr.

Dagbladet har vært i kontakt med Ving, som er Norges største reisearrangør. De tilbyr blant annet turer til Bali, men har ikke kjennskap til problemet.

- Jeg kjenner ikke til den problematikken, og har ikke hørt om noen henvendelser til oss vedrørende dette. Vi har ikke personale fysisk på plass i Bali, da oppholdet er på egenhånd, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør i Ving, Tonje Løkaas Fossum.

Hun forteller også at de ikke kan gi noe anslag på hvor mange nordmenn som reiser til øya i året, da de ikke har egne charterfly som reiser dit.