Hva skjedde egentlig med Kim (30)? Her er fem ubesvarte spørsmål i ubåtmysteriet utenfor København

(Dagbladet): Hos politiet i København fortsetter etterforskingen av ubåt-mysteriet for fullt. Tekniske undersøkelser av ubåten forventes å bli ferdig i dag.

Den svenske journalisten Kim Wall (30) er meldt savnet etter at hun dro ut på tur med oppfinner Peter Madsen i den privatbygde ubåten «Nautilus» torsdag, og ikke kom tilbake. Madsen er nå siktet for uaktsomt drap.

Det er nå tre dager siden journalisten og oppfinneren ble meldt savnet, og journalisten har ikke blitt funnet. Det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål i saken.

1. Hvor er Kim Wall?

Den 30 år gamle journalisten Kim Wall, født i Trelleborg i Sverige, var om bord i ubåten for å lage en reportasje om Peter Madsen torsdag.

Hun ble meldt savnet av kjæresten sin da hun ikke kom hjem torsdag kveld.

Det var lenge uvisst hvorvidt journalisten befant seg i ubåten som sank. Men etter at ubåten ble hevet opp av Køge Bukt, hvor den sank fredag, ble hun ikke funnet inne i ubåten.

Et stort leitemannskap søker etter savnede Wall, som ifølge venner ikke er en person som ville gjemt seg i flere dager. Fly fra Heimevernet bistår søket fra luften.

Man kan nå spørre seg om hun er død eller om hun frivillig har valgt å forsvinne?

2. Hvor har «Nautilus» seilt?

Hvor nøyaktig har fartøyet «Nautilus» vært fra den seilte ut fra København og til den ble funnet i Køge Bugt?

Klokka 19.30 torsdag seilet journalisten og oppfinneren ut fra havnen i København.

- De så avslappet ut og nøt det fine været, sier et vitne til Aftonbladet.

Mangelen på sporingssystemet har gjort politiets letearbeid vanskelig.

Nå er det hentet ut en del teknisk informasjon fra ubåten som ble løftet opp fra sjøen i helga. Håper er at denne informasjonen skal kunne kartlegger ubåtens reiserute og danne en tidslinje for seilasen. Politiet forventer at det vil ta tid før resultatene av etterforskingen er klare.

Ubåteksperter fra det danske forsvaret bistår tett i etterforskningen. Undersøkelsene har vist at ubåtens forlis angivelig skjedde som en bevisst handling.

Etterforskningen har også vist at oppfinner Peter Madsen ved flere anledninger har hatt interesserte enkeltpersoner med på tur ut i den hjemmelagde ubåten hans.

Politiet ønsker dermed å snakke med alle personer som har vært på tur med Madsen i ubåten. De ønsker med dette å kunne kartlegge hvor turene normalt pleide å gå og hvordan de ble gjennomført, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet har et håp om at de finner henne i live, men er forberedt på at hun kanskje ikke er det.

Politiet undersøker hvor langt Madsens båt kan ha kommet utenfor dansk farvann. De har skaffet tillatelse til å saumfare svensk territorium.

- Alt er mulig. Vi utelukker ikke at hun kan ha blitt ført til for eksempel Tyskland, sa Henrik Brix ved København-politiet tidligere i dag.

3. Hvorfor sank ubåten?

«Nautilus» er en av verdens største hjemmelagde ubåter. Klokka 03.39 fredag mottok danske redningsmannskaper henvendelser om at ubåten ikke hadde kommet hjem fra en seilas.

Snaut sju timer seinere fant de en synkende ubåt, hvor eier Madsen ble reddet opp fra havet like før den sank. Før ubåten ble hevet opp fra sjøen, befant den seg på rundt sju meters dyp.

Eieren hevdet at han var på prøvetur med båten da det oppsto en feil.

Politiet i Danmark opplyste i dag at ubåten ble senket med vilje. Hvorfor ville oppfinneren senke sin egen ubåt?

4. Hva er oppfinnerens nye forklaring?

Madsen har tidligere sagt at han var alene da ubåten gikk under klokka 11 fredag. Samtidig har han hevdet at Wall ble satt i land kvelden før.

Nå skal han ha endret forklaring, men verken politi eller forsvarer har uttalt seg om hva den nye forklaringen går ut på.

Madsen er varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap på den savnede journalisten. Selv nekter han straffskyld, og har tidligere forklart at han satte av kvinnen ved Refshaleøen klokka 22.30 torsdag.

5. Hvilke beviser har politiet mot oppfinneren?

Madsen er siktet for uaktsomt drap på Will, men hvilke beviser har egentlig politiet som tyder på at oppfinneren har drept henne? Og jobber politiet ut fra flere teorier, eller er han den eneste mistenkte?

Madsen har godtatt varetektsfengslingen, men nekter straffskyld. Han har hevdet at han slapp kvinnen av fra ubåten torsdag kveld. Han har også uttalt til pressen at han «har virkelig noe han ville fortelle». Men så kom beskjeden om at han har endret forklaring, og forsvareren sier til pressen at de ikke vil ut med mer informasjon.

- Fullstendig vanvittig

Svenske Aftonbladet har snakket med et vitne som hevder å ha sett ubåten nærmest kollidere med et stort handelsskip i Øresund, like før den ble meldt savnet fredag.

Vitnet sier ubåten krysset farvannet kun 30 meter fra dem.

- Det var helt mørklagt og jeg så dem kun på grunn av måneskinnet.

Danske Ekstra Bladet har snakket med navigatør Kresten Hjelm Pedersen som mener det vitnet beskriver er svært oppsiktsvekkende. At ubåten seilet uten lys.

- Det er et meget trafikkert område. Alle skip som skal nord eller sør og passerer Saltholmen, så er det fullstendig vanvittig å seile uten lanterner, hvis det har vært tilfellet, sier Pedersen til avisa.