Hver tredje flypassasjer forsvant da regjeringen endret kravene

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener flytilbudet i distriktene totalt sett har blitt bedre under denne regjeringen - ikke dårligere, og påpeker at noen flyplasser i Nord-Norge også har økt passasjertallet etter det nye anbudet trådte i kraft.

- Widerøe har kraftig økt trafikken fra Lofoten, og har tatt den litt ned på Helgeland, men totalt er det en flytting mellom ulike deler av distriktene og ikke en sentralisering, sier Solvik-Olsen, som påpeker at bare to av fire flyplasser på Helgeland har opplevd nedgang i passasjertallet.

- Det hjelper ikke dem i Namsos og på Helgeland?

- Nei, men passasjernedgangen der handler mye om tidspunkt for påsketrafikk og at Widerøe droppet sin rute til Helgeland. På naboflyplassen Rørvik (naboflyplassen til Namsos, journ.anm) er det en liten oppgang. Men vi vet at man lokalt ønsker flere avganger, og det må vi jobbe med Widerøe om. Vi vet også at mange kjører til Trondheim for å fly derfra. Det er nok største utfordring for Namsos, sier han.

Samferdselsministeren mener det bare er på noen unntaks-flyplasser at flytilbudet er blitt dårligere - og mener Widerøe selv må bære hoveddelen av skylda for det.

Ifølge samferdselsministeren har Widerøe nemlig skalert ned enkelte kommersielle ruter, noe som slår negativt ut for for eksempel Namsos lufthavn.

- Vi har stort sett de samme kravene i bunn som før, og fra de fleste flyplasser har vi likt krav til årlig seteleveranse. Forskjellen er at Widerøe før leverte fem avganger der staten betaler for to, mens de nå kanskje bare har fire, hevder statsråden.

- Widerøe hevder de er mer presset enn før på grunn av flyseteavgift?

- Vi jobber for å se om det er mulig å løse ting på en bedre måte, men avgiftsnivået er moderat til lavt i Norge. Dette tar jeg som en del av Widerøe sin kampanje for lavere avgifter, sier samferdselsministeren.

- Kritiserer du ikke egentlig nå Widerøe for å benytte seg av den økte friheten ditt eget anbud åpner for?

- Widerøe har selv valgt å redusere overkapasiteten i forhold til nåværende og tidligere anbud. Det har de selvsagt frihet til. Så ser jeg at de har flyttet kapasitet til andre deler av distrikts-Norge.