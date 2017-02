Hvert år kastes det 355 000 tonn mat i Norge. Det vil denne butikken gjøre noe med

(Dagbladet): I kassa på Meny-butikken på kjøpesenteret Oasen i Bergen, står det kasser med mat. Gratis mat.

Her gir butikken vekk mat som i utgangspunktet skulle kastes, men som de i stedet velger å la kundene ta med seg om de vil. Det var Bergensavisen som først omtalte saken.

Eli Strand, kommunikasjonsrådgiver i Meny, forteller til Dagbladet at ordningen ble innført for en drøy måned siden, og at butikken har fått veldig positive tilbakemeldinger på initiativet.

- Våre kjøpmenn står ganske fritt, så dette har butikksjefen startet på eget initiativ. Det er veldig i tiden, og vi håper dette kan virke som inspirasjon for andre kjøpmenn, sier hun.

Honnør

Strand forteller også at Meny har flere andre tiltak for å unngå at det kastes for mye mat. De gir til veldedige organisasjoner, priser ned mat som er i ferd med å gå ut på dato, og «omplasserer» frukt.

Hun tror ikke det vil komme et pålegg om å innføre denne ordningen fra sentralt hold, men at de vil sende ut signaler om at «dette var en fin måte å gjøre det på».

- Det kan hende det blir et fast innslag, men vi skal tross alt drive butikk også. Om folk vet at gårsdagens brød er gratis i dag, slutter jo folk å handle, sier hun.

355 000 tonn

Ifølge nettstedet matsvinn.no ble det i 2015 kastet i overkant av 355 000 tonn mat i Norge. Mesteparten av dette er i husholdningene, men over 60 000 tonn kastes i butikkleddet.

Strand sier at butikkjedene også er interessert i at dette tallet skal bli lavere, men at det er ganske strenge regler for hva som faktisk kan gis bort.

- Det må være trygt, og Mattilsynet har helt klare regler for slikt. Det er det samme som gjelder når vi skal gi til veldedighet. Selv om vi tror det er sikkert, må det være innafor på datostemplingen. Skal man gi det bort, må det være skikkelige ting, sier hun.