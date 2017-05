Hvor lenge kan vi forvente oss lave renter?

(Hegnar.no): Etter finanskrisen har renten falt til eksepsjonelt lave nivåer. Dette har gitt solid medvind for aksjer og eiendom. Det store spørsmålet nå er hva vi kan vente oss fremover.

- De lave rentene tvinger Oljefondet og andre investorer ut av obligasjoner og andre sikre rentebærende plasseringer og inn i aksjer og eiendom. Så lenge denne strømmen av renteflyktninger fortsetter, er minste motstands vei oppover på børsen, slår investeringsdirektør Stig Myrseth fast i tirsdagens rapport fra Dovre Forvaltning.

Demografi og inntektsulikhet

Myrseth minner om at dagens lave renter er en konsekvens av flere sterke strukturelle krefter. Den ene er demografi. Det har lenge vært unormalt mange arbeidstakere i høysparegruppen mellom 40 og 60 år, samtidig som det har vært få pensjonister.

Den andre er tiltakende økonomiske ulikheter. Ifølge investeringsdirektøren har så godt som all inntektsvekst etter sekelskiftet tilfalt de ti prosent rikeste, mens resten av samfunnet har opplevd stagnerende levestandarder. Mens de ti prosent rikeste har en sparerate på ca. 40 prosent på sine merinntekter, er den tilnærmet null for resten av befolkningen.

- Begge disse forholdene har ledet til en situasjon med elevert sparing og svak etterspørsel. Det sistnevnte har igjen tvunget sentralbankene til å iverksette ekstraordinære tiltak for å holde aktiviteten oppe, noe som har forsterket rentenedgangen enda mer, forteller Myrseth.

Han trekker frem flere faktorer som også har bidratt til lave renter gjennom å holde lønns- og prisveksten i sjakk. Innlemmelsen av Kina og Øst-Europa i verdensøkonomien, globalisering og ny teknologi har alle svekket arbeidernes forhandlingskraft og muliggjort økte overskudd i næringslivet til glede for bedriftseierne.

Trendene kan reverseres

Flere av trendene som har gitt oss lave renter, kan imidlertid være i ferd med å reversere.

- Det er vanskeligere å si hva som vil skje med de økonomiske ulikhetene. Vil gevinstene av den økonomiske veksten fortsette å akkumulere seg hos de rikeste eller klarer vi å lage en økonomi som fungerer for alle? Tror du på det sistnevnte, skal renten opp, mens det førstnevnte gir mer av det samme - lave renter og svak etterspørsel, også kalt sekulær stagnasjon, skriver Myrseth.

Ifølge Myrseth tyder mye på at toppen i globalisering og frihandel er passert og at verden vil bli mer proteksjonistisk. Blir det i tillegg en jevnere inntektsfordeling, mener han at risikoen i både renter og inflasjon er på oppsiden.

