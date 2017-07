NEW YORK (Dagbladet): Den amerikanske presidentens sønn, Donald Trump jr., har de siste dagene vært i hardt vær etter et møte med den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja i New York i juni i fjor. Der håpet han å få informasjon til å skade demokratenes kandidat Hillary Clinton.

Fredag ble det kjent at også den russisk-amerikanske lobbyisten og antatte tidligere agenten, Rinat Akhmetsjin, var blant deltakerne sammen med blant andre Trumps svigersønn, Jared Kushner, og Trumps daværende valgkampsjef, Paul Manafort. Akhmetsjin bekrefter at Trump junior aktivt ba om skadelig informasjon om Hillary Clinton.

Skandalen ser dermed ut til å bli verre og verre for presidenten, som ifølge Washington Post er rasende bak lukkete dører.

- Ufattelig bedrag

De aller fleste konservative synerne har imidlertid forsøkt å tone ned betydningen av møtet og e-postene i forkant av møtet hvor Trump junior fikk beskjed i klartekst om at opplysningene stammet fra russiske myndigheter. Men nå bryter to toneangivende stemmer i det konservative USAs viktigste kanal, Fox News, med dette.

Den rutinerte journalisten Shepard Smith så også ut til å ha fått nok under en sending fredag.

- Dersom det ikke er noe der, at ikke noe kom ut av møtet, at det ikke en gang var minneverdig, hvorfor alle disse løgnene? Hvorfor er det løgn etter løgn etter løgn? Hvis du skal fortelle sannheten, så må du fortelle sannheten, sier Smith.

Det er ikke hverdagskost at journalistene hos Fox News anklager Trump-administrasjonen for løgn, bedrag og tildekking av sannheten, men Smith holder ikke tilbake.

Trump jr. har nemlig forandret sin forklaring og blitt presset fra skanse til skanse mange ganger siden avsløringen av møtet i New York Times forrige helg. Fortsatt benekter han at han har gjort noe som helst galt.

- Bedraget er aldeles ufattelig. Det er fortsatt folk der ute som tror vi dikter opp dette. En dag vil de innse at det gjør vi ikke, og se seg rundt og si: Hvor er vi? Hvorfor blir vi fortalt alle disse løgnene? sier Smith.

- Et vannskille

Charles Krauthammer er en annen Fox News-kommentator som beskriver Trump juniors møte som et vannskille.

- Russland-skandalen har gått inn i en ny fase. Det er ingen vei tilbake, skriver han i Washington Post.

Krauthammer har lenge vært skeptisk til anklagene om at Trumps valgkamporganisasjon inngikk en sammensvergelse med russiske myndigheter for å sikre Trump valgseieren.

- Beviset er nå vist fram. Dette er ikke løst snakk, falske nyheter eller lekkasjer uten kilder. Dette er en epost-kjede lagt fram av Donald Trump junior selv, skriver Krauthammer.

Mens president Trump selv dro til Frankrike, har Det hvite hus basket med å håndtere Russland-snøballen. Siden avsløringen av møtet forrige uke har det kommet stadig nye drypp som har forverret situasjonen for Trump-administrasjonen og ikke minst Trump junior.

Stadig verre

Fra tidligere er det kjent fra juniors e-poster at han gikk aktivt etter skadelig informasjon om Hillbary Clinton selv om han ble fortalt at det kom fra russiske myndigheter. En gjennomgang fra USA Today viser hvordan alt ble enda verre med opplysningene fredag.

Det var ikke bare en russisk advokat til stede under møtet, men også den russisk-amerikanske lobbyisten Rinat Akhmetsjin.

Akhmetsjin skal ha bånd til russisk etterretning. Han tjenestegjorde i det sovjetiske militæret. Selv sier han til Associated Press at det er en «svertekampanje» når noen forsøker å knytte ham til russisk etterretning. Kremlin sier de ikke kjenner til ham.

Den russiske advokaten kan ha gitt Trump-kampanjen Clinton-relatert informasjon. Selv hevder Trump junior at han ikke fikk noen meningsfull informasjon i møtet. Akhmetshin sier imidlertid til Washington Post at Veselnitskaja hadde fått greie på at et amerikansk hedgefond, som kanskje var knyttet til Demokratenes nasjonale komité (DNC), brøt med russisk skattelovgivning. Akhmetsjin sier til Associated Press at Veselnitskaja hadde med seg dokumenter som viste at DNC hadde mottatt ulovlige midler. Men da hun fortalte Trump jr. at de måtte gjøre litt research selv, mistet presidentsønnen interessen, ifølge Akhmetsjin.

Møtet kan være et brudd på valgkamplovene i USA. Organisasjonen Common Cause har sendt inn en formell klage til justisdepartementet. De mener det ville være en ulovlig valgkampdonasjon dersom Veselnitskaja ga Trump jr. noen som helst informasjon.