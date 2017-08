- Hvorfor skal ikke vi kreve arbeidsplasser og penger?

- Regjeringens mål er at Nord-Norge skal bli en av landets mest bærekraftige og skapende regioner. Vi gjennomfører også en rekke tiltak for å sikre arbeidsplasser og bosetting i Øst-Finnmark. Og politikken virker: Det er mer enn 20 år siden Finnmark hadde høyere folketall. Ser vi bort fra 2014, må vi tilbake til 2003 for å finne høyere folketall for Øst-Finnmark. Det er med andre ord en positiv utvikling. På flere politikkområder er det etablert særordninger og prioritet i virkemiddelbruken for Nord-Norge. [1] For eksempel er Øst-Finnmark fritatt for arbeidsgiveravgift, på samme måte som Nord-Troms og resten av Finnmark. Dette er et svært viktig og ubyråkratisk virkemiddel for å styrke sysselsettingen, skriver Sanner i en e-post til Dagbladet.

Høyre-toppen minner også om at staten sender store pengesummer nordover hvert år.

- Kommunene i Finnmark har et høyt inntektsnivå sammenlignet med landet for øvrig, noe som blant annet skyldes at kommunene i Finnmark mottar totalt 763 millioner kroner i distriktstilskudd. Dette bidrar til at kommunene i Øst-Finnmark har et generelt høyt inntektsnivå per innbygger, sammenlignet med landet for øvrig, skriver han.

- Er regjeringen tilfreds med at arbeidsplasser, en etter en og i det stille, forsvinner fra Vadsø og sørover?

- Jeg er helt uenig i spørsmålet. Øst-Finnmark er en region med store muligheter for flere arbeidsplasser, vekst og utvikling. Finnmark har hatt en økning i arbeidsplasser fra 2015 til 2016. Dette gjelder også Øst-Finnmark. Ledigheten er noe høyere i Finnmark enn landsgjennomsnittet, men siden mai 2013 har det vært nedgang i ledigheten i alle kommuner i Øst-Finnmark, med unntak av Sør-Varanger, som har fått ekstraordinære omstillingsmidler, skriver Sanner videre.