- Hyklere, sier USAs mektigste flyvertinne Sara Nelson om Norwegian-ledelsen

«Fagforeningsknusing». «Lurer folk». «Prøver å ødelegge vår business».

Beskyldningene hagler, før det torsdag avgjøres om de amerikanske kabinansatte i fagforeningen Norwegian Cabin Crew Association (NCCA) slutter seg til Association of Flight Attendants (AFA).

Dette er ifølge hjemmesida verdens største fagforbund for kabinpersonale.

«Forbausende» og «uhørt»

AFA sloss hardt mot en nå innvilget amerikansk flylisens til Norwegians irske datterselskap, men har ifølge AFA-president Sara Nelson ingenting imot at Norwegian flyr på USA med sin norske lisens.

Norwegian-ledelsen gjør nå det de kan for å få de ansatte til å stemme nei til AFA.

«Det er forbausende å se at vår amerikanske kabinansatte-fagforening nå vil slutte seg til en arbeidstakerorganisasjon som arbeider for å stoppe Norwegian fra å operere til og fra USA og derfor truer jobbene deres», skrev to Norwegian-sjefer i en epost til de amerikanske ansatte i midten av mars.

De fant det «uhørt at en organisasjon som prøver å ødelegge våre forretninger i USA så mye som har en sjanse til å representere dere».

- Hyklere

Både i eposten og på ansattemøter advarte Norwegian-ledelsen skarpt mot å slutte seg til AFA - men skrev samtidig at Norwegian «respekterer høyt» beslutninger om fagorganisering.

- Dette viser at Norwegian-ledelsen er hyklere og at ordene deres ikke betyr noe, sier Sara Nelson til Dagbladet.

Den mangeårige flyvertinnen er blant de aller mektigste i USAs flybransje, og representerer ifølge hjemmesida nesten 50.000 kabinansatte i 19 flyselskaper.

Hvis de kabinansatte trosser Norwegian-ledelsens råd og slutter seg til AFA, får Norwegian-sjef Bjørn Kjos en tøff motpart, med store juridiske og økonomiske ressurser.

Prøver å påvirke

Opptakten til den siste konflikten kom da NCCAs styre i frustrasjon over de pågående tarifforhandlingene bestemte seg for å søke støtte hos AFA, og ba medlemmene stemme ja eller nei til at NCCA slutter seg til AFA.

Det er denne stemmegivningen Norwegian-ledelsen nå prøver å påvirke.

Dermed drar det seg til igjen mellom Norwegian og deres amerikanske kabinansatte i NCCA.

Irland-krangel

- Det skulle bare mangle at ikke vi forteller våre amerikanske kolleger om Nelsons agenda, sier Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen. Han mener hennes og AFAs agenda - hvis den lykkes - vil gi både færre ruter og arbeidsplasser.

Sara Nelson sier at AFA ikke er imot at Norwegian skal fly mellom Europa og USA, og at de kan fly så mye de vil på lisensen til det norske morselskapet.

Derimot kjempet og kjemper AFA hardt mot USA-lisensen til datterselskapet Norwegian Air International (NAI), som fikk denne lisensen i fjor. NAI er registrert i Irland, som har et svært fordelaktig myndighetsregime for flyselskaper.

- NAI har et bekvemmelighetsflagg som tillater dem å ta et bemanningsselskap og leie folk fra hvor som helst i verden hvor de har de laveste arbeidslivsstandardene, sier Nelson, og kaller NAIs modell «unik».

Hun mener Norwegian har skapt presedens med etableringen i Irland, og viser til at SAS nå er i gang med å gjøre det samme.

- Dette setter i gang en spiral nedover for jobber innen luftfart i USA og EU, sier Nelson til Dagbladet.

- Trusler

Sandaker-Nielsen sier derimot at NAI ikke har noen egen forretningsmodell, at amerikanere og europere bemanner Norwegians USA-ruter - og at alle får fast ansettelse og konkurransedyktige betingelser.

Han anklager Nelson for å «fare med usannheter». Det begrunner han med at hun sier NAI har en «unik» forretningsmodell og et sitat fra i fjor om Norwegian, om at det er ut med den som er «for gammel, for svart, for hvit, elsker feil person» og så videre.

Sandaker-Nielsen anklager samtidig lederen for Norwegian-fagforeningen NCCA, Valentin Lorien, for å «true kolleger som er uenige».

Det begrunner han med at Lorien på Facebook nylig skrev om kolleger som «selger seg selv til ledelsen». «Folk ser på. Dere vet hvem dere er», skrev han også.

«Fagforeningsknusing»

Ifølge Lorien skrev han dette om kolleger som snakket negativt om fagforeningen på det han kaller «fagforeningsknusing-møtene» hvor Norwegian-ledelsen advarte mot AFA.

«Det var ikke rettet mot noen individuelle personer, siden jeg ikke aner hvem som kom med disse kommentarene», skriver Lorien - som ikke selv var på møtene - til Dagbladet.

Han forteller at alle Norwegians 400 USA-baserte kabinansatte kan delta i den pågående avstemningen.

«Naturlig havn»

Lasse Sandaker-Nielsen opplyser at Norwegian Air International vil starte opp sine nye ruter mellom USA og Irland, Nord-Irland, Skottland og Norge i juni, og at de skal betjenes av amerikansk og europeisk besetning.

«Ettersom Irland er medlem av EU kan vi derfor åpne nye ruter som ikke hadde vært mulig som norsk selskap og med flere enn 250 fly i bestilling er vi avhengige av gunstig finansiering. Derfor er Irland en naturlig havn for både oss og andre internasjonale flyselskap», skriver han til Dagbladet.

NAI har administrasjon i Dublin og betjener store deler av Norwegians Europa-nett ut fra London og Spania.

Bråk blant Norwegians USA-ansatte Etter langvarig tautrekking avgjorde det statlige meklingsorganet National Mediation Board ifjor at også Norwegian er de amerikanske kabinansattes arbeidsgiver - og ikke bare bemanningsselskapet OSM Aviation, hvor de er direkte ansatt. De kabinansattes fagforening Norwegian Cabin Crew Association (NCCA) kunne dermed starte forhandlinger om en tariffavtale. Et anspent forhandlingsklima førte til at NCCA på nyåret fikk inn en statlig mekler fra NMB. Etter å ha blitt nektet å trekke medlemskontingenten av lønna, ba NCCAs styre nylig om de kabinansattes tillatelse til å slutte seg til fagforbundet AFA. Avstemningen om dette avsluttes torsdag.