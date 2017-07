Hyttenabo til Dagbladet om drapet i Hallingdal: - Ekkelt at dette skjer i hyttefeltet

Har du relevant informasjon om saken? Tips oss på [email protected]

FLÅ / OSLO (Dagbladet): En kvinne ble tirsdag funnet drept i en hytte på Sørbølfjellet i Flå kommune i Hallingdal.



Det var den drapssiktede mannen som selv fortalte politiet om drapet etter at han hadde havnet i en trafikkulykke i morges.

Da mannen satt fastklemt i et bilvrak etter ulykken, pekte han ut hytta til politiet. Mannen ligger nå på sykehus.

- Ekkelt

En av de nærmeste hyttenaboene til den aktuelle hytta hvor kvinnen ble funnet død i dag, karakteriserer hendelsen som ubehagelig overfor Dagbladet.

- Det er ekkelt at noe som dette skjer i hyttefeltet, sier naboen.

Det er spredt mellom hyttene i det aktuelle feltet. Politiet har brukt timene i dag blant annet på å avhøre hyttenaboene som kan ha hørt eller sett noe.

I tillegg finkjemmer de området utenfor den aktuelle hytta hvor kvinnen ble funnet død.

Ikke fra området

Verken den drapssiktede eller den døde kvinnen er fra den aktuelle kommunen. De er begge hytteturister.

Politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt sier til Dagbladet at politiet rykket ut til en trafikkulykke ved Gulsvik i Flå klokka 08.30 i dag tidlig.

Politiet tror drapet skjedde tidligere i morges.

- Mannen som fortalte dette er nå siktet for drap. Han er skadet og innlagt på sykehus. Vi vurderer hans situasjon slik at det ikke er mulig å avhøre ham nå. Vi antar at kvinnen ble drept en gang på morgenkvisten i dag, sier Omholt.

Bistand fra Kripos

Politiet har bedt om bistand fra Kripos til etterforskningen. Det foretas nå både teknisk og taktisk etterforsking.

- Vi har lokale kriminalteknikere som jobber på stedet nå. Etterhvert vil også kriminalteknikere fra Kripos komme for å bistå oss i etterforskningen. Den avdøde vil bli sendt til Rettsmedisinsk institutt for å bli obdusert, sier politiadvokat Per Thomas Omholt.

Advokat Sindre Løvgaard er blitt oppnevnt som forsvarer.

- Jeg har foreløpig ikke vært i kontakt med personen som er drapssiktet, men vil forsøke å få samtalt med ham så snart det er mulig. Jeg kjenner ham ikke, sier Løvgaard.