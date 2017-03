I 1970 ble Cheryl (3) drept. Nå er en 63 år gammel mann pågrepet for drapet

(Dagbladet): I 1970 forsvant tre år gamle Cheryl Grimmer sporløst fra en strand i News South Wales i Australia.

Hun hadde vært på stranden sammen med moren og sine tre brødre, og ble sist sett da hun gikk til et omkledningsområde med brødrene sine, mens mora pakket sammen tingene deres, skriver Illawarra Mercury.

En av Cheryls brødre, Ricki, skal ha sett henne komme ut av omkledningsskuret før hun gikk inn igjen. Broren gikk til mora for å fortelle henne at Cheryl ikke ville komme ut.

Men da mora sjekket var ikke Cheryl der. Hun var borte.

Fire teorier

Dagen etter forsvinningen hadde politiet fire teorier.

Kanskje hun hadde gjemt seg og sovnet, hun kunne ha gått ut i bølgene på stranda eller falt i et nærliggende vassdrag.

Den siste teorien var den alle fryktet: At hun hadde blitt lokket inn i en bil og blitt bortført. To dager senere var det den eneste muligheten politiet stod igjen med.

Politiet jobbet utrettelig med saken, men noe gjennombrudd fikk de aldri.

Men nå, etter 47 år, mener politiet at de har løst saken.

Denne uka ble en 63 år gammel mann pågrepet, mistenkt for å ha drept Cheryl. Mannen, som var 16 år gammel på drapstidspunktet, ble fredag fengslet, skriver Illwarra Mercury.

Døde innen en time

Sjefsetterforsker ved det lokale politiet, Brad Ainsworth, sier at politiet nå tror at Cheryl døde «rundt en time» etter at hun forsvant.

Ainsworth har så langt ikke gitt noen utfyllende detaljer om hva de tror har skjedd, men han sier at detaljene i saken er «ganske fryktelige».

Mannen ble avhørt av politiet 18 måneder etter Cheryls forsvinning.

- Jeg kommer ikke til å kritisere etterforskningen som ble utført den gang. Men ja, han var en av mange interessante personer som ble intervjuet og det viser seg at politiet snakket med ham. Og nå har han blitt arrestert, sier Ainsworth.

Forsvinningen til Cheryl Grimmer fikk oppmerksomhet igje i 2011, da en rettslege formelt erklærte Cheryl død og oppfordret det lokale politiet til å la sin «cold case»-gruppe til å se på saken.

Helt mot slutten av fjoråret kom gjennombruddet. Tre personer som var på stranden den dagen husket en tenåringsgutt som oppholdt seg rundt omkledningsskurene.

Politiet har så langt ikke gått ut med hva som har ført til at de nå har kunnet pågripe 63-åringen. Han er siktet for drap og bortføring, men det er uklart hvordan han stiller seg til siktelsen.

Bror klandrer seg selv

Cheryls bror Ricki forteller at han aldri har tilgitt seg selv for søsterens forsvinning.

- Avgjørelsen jeg tok den dagen var feil. Det har påvirket meg hele livet. Alle sier «det var ikke din feil». Men prøv å stå i mine sko og se hvordan det føles, sier Ricki Grimmer, ifølge 9news.