I 1985 kjøpte Trump den historiske eiendommen for 85 millioner. Nå koster den skattebetalerne like mye

(Dagbladet): Det historiske landemerket Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida, fungerer både som fritidseiendom for Trump-familien og som eksklusiv klubb for medlemmer.

Det 10 000 kvadratmeter store bygget havnet i 1985 i Donald Trumps hender for den nette sum av 10 millioner dollar, tilsvarende 85 856 000 i henhold til gjennomsnittlig kurs det året.

Med 126 rom, ble luksuseiendommen bygget mellom 1924 og 1927 og fungerte som et av flere hjem for Marjorie Merriweather Post, som beskrives som en av USAs mest vellykkede forretningskvinner.

- Det er ikke gratis

Ifølge Chicago Tribune kan Donald Trumps presidentskap ende opp med å koste USA langt mer enn hva tidligere presidentskap har gjort.

Ved å avgjøre at Melania Trump og sønnen Barron skulle bli boende i Trump Tower, øker utgifter knyttet til sikkerhet og vakthold.

Samtidig trekkes turene til Mar-a-Lago fram. Avisa skriver at Trump i dag setter seg på flyet til Florida for å tilbringe helga på luksuseiendommen, for tredje gang siden innsettelsen 20. januar.

Og skattebetalerne tar regninga. De tre turene til Mar-a-Lago har sannsynligvis kostet dem omlag 10 millioner dollar - tilsvarende 83 261 000 norske kroner i dagens kurs.

@BarackObama played golf yesterday. Now he heads to a 10 day vacation in Martha's Vineyard. Nice work ethic. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 15, 2011

- Dette er en dyr måte å gjøre forretninger på, og presidenten burde anerkjenne det. Det unike med president Trump er at han vet hva det koster å fly et fly. Å dra ned dit (Mar-a-Lago journ. anm.) er ikke gratis, sier Tom Fitton, sjef for Judicial Watch, til Chicago Tribune.

Michelle Obama's weekend ski trip to

Aspen makes it 16 times that Obamas have gone on vacation in 3 years. (cont) http://t.co/2SXcBxrJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 21, 2012

Judicial Watch er en konservativ, frivillig organisasjon som jobber for åpenhet og integritet hos amerikanske myndigheter, politikere og med hensyn til loven. Organisasjonen har ved flere tilfeller holdt øye med kostnaden på Obamas reiser, og varslet i starten av måneden at de ville forsøke å offentliggjøre kostnaden på Donald Trumps reiser.

Beregninger basert på Obamas turer

Politico skriver at det nærmeste man kommer en beregning av hva presidentens og presidentfamiliens turer til Mar-a-Lago koster, kommer fra en offentlig rapport utarbeidet i 2016 i forbindelse med en tur tidligere president Barack Obama gjennomførte i 2013.

Ifølge nettstedet likner Obamas tur på en tur Trump gjorde i starten av februar, hvor hovedformålet var en blanding av jobb og ferie. Obamas tur kostet forsvarsdepartementet og Homeland Security 3,6 millioner dollar.

Dersom prislappen på Donald Trumps turer ligger på samme nivå, vil de tre turene til Mar-a-Lago koste staten og skattebetalerne i underkant av 10 millioner dollar.

"Don't take vacations. What's the point? If you're not enjoying your work, you're in the wrong job." -- Think Like A Billionaire — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2012

Timesprisen for å fly Air Force One ligger på 200 000 dollar, skriver Politico, som videre henviser til en rapport utarbeidet av Congressional Research Service, som fastslår at flyturen dekkes av myndighetene dersom turen gjennomføres i forbindelse med offisielt arbeid. Dersom turen gjennomføres i forbindelse med politisk arbeid, skal myndighetene kun dekke utgiftene man ville hatt dersom man hadde fløyet med et kommersielt flyselskap.

Donald Trump har tidligere gitt Obama kritikk for å bruke penger på ferie, og har fulgt nøye med på hvor mange turer han og familien var på da de bodde i Det hvite hus.