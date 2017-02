I 2013 fikk Sporveien refs for sikkerhet. I går døde ei 16 år gammel jente

(Dagbladet): I går kveld ble det bekreftet at en 16 år gammel jente omkom som følge av en ulykke på Holstein T-banestasjon i Oslo. Ulykken skjedde da toget var på vei ut fra stasjonen.

- Den tragiske ulykken skjedde i forbindelse med at jenta hadde gått av banen på Holstein stasjon nedenfor Kringsjå ved 16.15-tida. Hun har kommet under en av vognene, trolig etter å ha sklidd på isen, opplyste operasjonsleder Finn Belle i Oslo politidistrikt til Dagbladet i går.

Saken ble i dag tidlig oversendt Oslo-politiets avsnitt for trafikketterforskning.

- Hittil har vi lest grundig gjennom dokumentene. Mye av informasjonen beror seg på utsagn fra flere vitner. I en tragisk sak som dette er det viktig å belyse alle sider av saken. Derfor må vi vente med å dra konklusjoner eller komme med bastante uttalelser, sier Knut Hernes ved Trafikketterforskning til Dagbladet.

Det er foreløpig ikke kjent om jenta falt ned mellom siden på toget og plattformen, eller om hun skled ned der vognene er koblet sammen.

I 2013 mistet en 17 år gammel gutt fra Oslo livet da han havnet under en av T-banevognene på Høyenhall stasjon.

17-åringen tråkket trolig feil da han skulle forlate plattformen, og falt ned der vognene er koblet sammen.

Vil se til ulykken på Høyenhall

I en rapport om ulykken i 2013 har Statens Havarikommisjon for transport fremmet en sikkerhetstilråding.

Havarikommisjonen mener at «Sporveien T-banen AS sitt interne regelverk, som beskriver avstand mellom tog og plattform i kurve, bør klargjøres og tydeliggjøres», heter det i sammendraget.

«Statens Havarikommisjon for transport fremmer en sikkerhetstilråding rettet mot at Sporveien T-bane AS bør vurdere tiltak og barrierer som kan redusere sannsynligheten for at personer faller mellom plattform og tog», står det videre.

- Vi kommer til å se mot ulykken på Høyenhall i forbindelse med gårsdagens ulykke. Vi vil gå inn å se om tiltakene vi foreslo da er iversatt eller ikke, og i så fall hvilke tiltak som er iverksatt, sier Kurt A. Olsen, direktør for jernbaneavdelingen ved Statens Havarikommisjon for transport, til Dagbladet.

Han opplyser at det i går ble gjort undersøkelser både på stasjonen og på det aktuelle toget.

- Ikke mulig med tiltak der togene er koblet sammen

Cato Asperud, kommunikasjonssjef i Sporveien, sier til Dagbladet at sikkerheten generelt sett er tilfredsstillende og god.

- Men det er klart at det er en utfordring de stedene hvor holdeplassene ligger i kurve. Da vil det naturlig nok måtte bli en litt større avstand mellom plattform og T-bane enn det er på holdeplass hvor strekningen er helt rett.

- Har dere iverksatt tiltak etter Havarikommisjonens rapport etter ulykken i 2013?

- Det er montert inn fallgitter, altså et gitter som er montert halvveis ned mot skinnene, som skal sikre at man ikke faller helt ned og raskt kan komme seg opp igjen. Den fremre halvdelen ved Holstein holdeplass er det ikke noen stor glipe på, men på bakre del er gitter montert.

På bildene tatt ved Holstein stasjon i går kveld, ser man at Havarikommisjonen jobber på en del av plattformen uten gitter. Det vil være naturlig å tro at det var der ulykken fant sted.

- Når det gjelder sammenkobling av tog, er det ikke mulig å utføre tiltak, sier Cato Asperud.

Strødde natt til i går

Politiet opplyste i går kveld at den 16 år gamle jenta trolig skled på isen. Sporveien AS har ansvar for sikkerhet på plattformen.

- Vi har ansvar for strøing og har avtale med flere underleverandører. I går kveld fikk jeg bekreftet at det var strødd på plattformen natt til i går. Både strøing og brøyting skjer ved behov. Det skal være trygt og sikkert, da skal man strø når det er nødvendig og det er gjort i dette tilfellet, sier Asperud.

Det var Siemens som leverte de nye T-banevognene til Sporveien AS i 2007, 2008 og 2009.

- Først og fremst er dette en veldig trist ulykke og våre tanker går til de etterlatte. Vi har levert vogner som er bredest mulig slik at de skal komme så nærme perrongen som mulig. Dette er av hensyn til sikkerhet og kapasitet, sier informasjonssjef i Siemens Norge, Lars-Einar Petterson, til Dagbladet.