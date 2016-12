I 2014 ble 276 skolejenter kidnappet av terrorister. Her gjenforenes 21 av dem med sine familier

(Dagbladet): Det var en reise de hadde ventet i nesten tre år på å ta fatt på.

Slik åpner CNN sin beskrivelse av hvordan 21 skolejenter som ble kidnappet av Boko Haram i 2014 og løslatt for to måneder siden, begynte på reisen hjem igjen.

Hjem til jul.

276 jenter kidnappet

Det var i april 2014 at den nigerianske terrorgruppa Boko Haram kidnappet 276 skolejenter fra Chibok, nordøst i Nigeria, ikke langt fra den kamerunske grensa.

Nyheten om kidnappingen gikk verden rundt, og var bakgrunnen for kampanjen «Bring back our girls» som mobiliserte millioner av mennesker på sosiale medier.

I to måneder har skolejentene vært i Nigerias hovedstad Abuja, etter å ha blitt løslatt for drøyt to måneder siden. I Abuja har jentene ifølge CNN gjennomgått en rekke medisinske undersøkelser, deriblant psykologiske.

Det var sveitsiske diplomater som sammen med nigerianske myndigheter kom fram til en avtale med Boko Haram om løslatelsen til de 21 jentene.

Reisen hjem

På torsdag begynte deres endelige reise hjem da jentene gikk om bord et fly i Abuja med retning Yola, nordøst i Nigeria.

Deretter ventet en seks timer lang kjøretur til Chibok hvor de ble gjenforent med sine familier.

CNN ble med på den emosjonelle reisen - og påfølgende hjemkomst. Reisefølget ble eskortert av det nigerianske militæret. Boko Haram, som i 2015 knyttet seg til IS, har tidligere hatt kontroll over visse områder nordøst i Nigeria.

Videoen av reisen og hjemkomsten, som du kan se øverst i denne saken, viser nøyaktig hvor følelsesladd øyeblikket da gjenforeningen er et faktum.

Det er fremdeles 197 kidnappede jenter fra skolen i Chibok i Boko Harams fangenskap, ifølge CNN.

Var stengt i ukene før kidnappingen

Det var den 14. april i 2014 at de 276 skolejentene ble kidnappet fra en offentlig internatskole i Chibok.

Forut for kidnappingen hadde skolen vært stengt i fire uker på grunn av sikkerhetssituasjonen, men nå var jentene kalt tilbake på skolen for å gjennomføre en avsluttende eksamen i fysikk.

Natt til den 15. april kom krigerne fra Boko Haram i ly av mørket. Skolejentene trodde de var soldater som kom for å evakuere dem forteller 18 år gamle Godiya Isaiah som senere klarte å rømme.

- Da vi så de væpnede mennene trodde vi at det var soldater. De ba oss alle om å bli med og gå til porten, og vi gjorde som de sa, sier hun til Reuters.

Men, da mennene begynte å ransake skolens lagre og sette fyr på bygninger, forsto jentene at de ble kidnappet.