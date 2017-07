I 2015 skjøt mannen til venstre mot utestedet Da Vinci i Oslo. Søndag skjøt mannen til høyre fire personer ved Blå. Her poserer de sammen

(Dagbladet): Søndag våknet Oslo til nyheten om at fire personer var blitt skutt utenfor utestedet Blå i løpet av natta.

En 24 år gammel mann, med et langt rulleblad, ble pågrepet av tungt bevæpnet politi, kort tid etter skytingen. 24-åringen, som er godt kjent for politiet fra tidligere, har erkjent at det var han som skjøt de fire personene, men nekter for drapsforsøk.

Dagbladet kan fortelle at 24-åringen er i omgangskrets med den nå 32 år gamle mannen som i 2015 løsnet skudd på utestedet «Da Vinci» i restauranthuset Mona Lisa i Oslo sentrum.

Skyteepisoden i 2015 var ifølge politiet direkte knyttet til gjengkriminalitet i hovedstaden.

Det er så langt ikke noe som tyder på at skyteepisoden ved Blå kan knyttes til et gjengmiljø. Likevel kan Dagbladet erfare at politiet nå etterforsker mulige kontakter den unge mannen har hatt i ulike gjengmiljøer i hovedstaden.

Blant personene politiet allerede fatter interesse for, er altså den 32 år gamle «Mona Lisa»-skytteren. 32-åringen og Blå-skytteren er blant annet avbildet sammen i sosiale medier. Dagbladet får bekreftet fra flere kilder at de to har kjent hverandre en stund, og at politiet er kjent med relasjonen mellom de to.

Mona Lisa-skytingen

Ganske nøyaktig to år og to måneder før hendelsene ved Blå natt til søndag, var det en annen skyteepisode i Oslo som krevde plass på norske avisforsider.

Det var natt til søndag 10. mai i 2015 at det brøt ut et masseslagsmål i hovedstaden, som ble etterfulgt av skyting utenfor baren «Da Vinci» i restauranthuset Mona Lisa i Øvre Slottsgate.

Fire menn i 30-åra, som alle knyttes til gjengmiljøer, ble siktet etter skuddløsningen. Blant dem var den nå 32 år gamle mannen, som ble tiltalt for drapsforsøk. Skytingen skjedde ved inngangsdøra til baren.

Frikjent

32-åringen var i besittelse av en pistol med tre skarpe skudd, ifølge dommen. Utenfor baren rettet han våpenet mot et medlem av Young Guns og avfyrte to skudd. Ingen ble truffet av skuddene.

«Tiltalte oppfattet situasjonen som at han og NN (kameraten, red.anm.) var i livsfare, og at han var meget redd», het det i dommen.

Videre la retten vekt på at tiltalte var sint, hadde panikk og at situasjonen på utestedet var kaotisk.

«Tiltaltes beslutning om å skyte utelukkende [ ...] var forårsaket av den sinnstilstand han var i som følge av angrepet. Retten har ikke holdepunkter for å kunne legge til grunn at tiltaltes beslutning om å skyte var motivert av andre grunner enn sinnstilstanden forårsaket av angrepet, for eksempel hevnmotiver med grunnlag i den konflikten som tiltalte og fornærmede hadde fra tidligere av», het det videre.

Oslo tingrett viste til en spesiell bestemmelse i nødvergeparagrafen, og endte i oktober i fjor med å frikjenne 32-åringen for skyteepisoden.

Bare to måneder seinere var han på nytt i politiets søkelys.

Ny skyting

12. desember 2016 rykket politiet ut til meldinger om at det hadde blitt avfyrt skarpe skudd fra en mørk Jeep mot Calles Mat & Vinhus i Hausmanns gate i Oslo.

Tre personer ble knyttet til bilen og pågrepet av politiet. 22. desember ble 32-åringen innbrakt av politiet. Han ble seinere siktet og varetektsfengslet, men er nå ute av politiets varetekt – da politiet mener det ikke lenger foreligger fare for bevisforspillelse. 32-åringen har selv forklart at han befant seg på en annen adresse i Oslo da skytingen fant sted.

Dagbladet fikk den gang opplyst at angrepet skal ha vært rettet mot en kjenning av politiet og rettsvesenet som har tilknytning til det kriminelle miljøet i Oslo.

32-åringen er fortsatt siktet for å ha vært involvert og forholdet etterforskes videre av Oslo-politiet, som fikk fornyet interesse for saken da maskerte gjerningspersoner tok seg inn på det samme utestedet og raserte inventaret i slutten av juni i år.

- Det pågår fortsatt etterforskning, og vi håper å være i mål en gang tidlig i høst, sier jourhavende jurist Kathrine Kristoff ved Oslo politidistrikt til Dagbladet.

Den 32 år gamle mannen, som av politiet regnes som sentral i begge disse sakene, figurerer altså på et bilde med 24-åringen som søndag ble siktet for drapsforsøk etter å ha skutt fire personer utenfor utestedet Blå i Oslo.

Undersøker forbindelser

Dagbladet har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra Trygve Staff, som har vært 32-åringens forsvarer i en rekke rettssaker de siste åra. Han ønsker ikke å bekrefte hvorvidt han fortsatt er mannens forsvarer, ei heller å kommentere saken for øvrig.

Sjef for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, bekrefter overfor Dagbladet at politiet ser på Blå-skytterens forbindelser til kriminelle miljøer. Hun vil imidlertid ikke si noe om hvem som befinner seg i 24-åringens nettverk.

- Vi ser på all historikk til denne mannen og hans relasjoner både i det kriminelle miljøet i Oslo, og hans nettverk, men jeg vil ikke uttale meg om hans relasjon til enkeltpersoner, sier Metlid.

Hun forteller at politiet allerede har mye kunnskap om siktede, og vet han kan knyttes til andre kjente kriminelle i hovedstaden. 24-åringen er som kjent straffedømt en rekke ganger tidligere.

Metlid understreker at det viktigste for politiet nå ikke er hvilken omgangskrets 24-åringen har, men derimot hva som skjedde på Blå natt til søndag.

- Siktede har gitt sin forklaring om hva som skjedde og hva som utløste skytinga. Vi skal nå kontrollere og ettergå denne forklaringa. Det er fortsatt en del sentrale vitner vi ønsker å snakke med, sier hun.

- Hvilke vitner er dette?

- Det er forskjellig. Vi ønsker fortsatt å snakke med folk som befant seg utenfor Blå da skytinga fant sted og personer som var inne på utestedet i forkant av hendelsen, som kan ha opplysninger om hva som skjedde, sier hun.

Ingen andre mistenkte



Forsvarer for 24-åringen, Tor Even Gjendem, ønsker ikke å kommentere miljøet hans klient har vært en del av.

- Jeg vet lite om det, sier Gjendem og legger til at hans klient har samtykket til fengsling, og allerede er overført til fengsel.

- Jeg vet at politiet er opptatt av hans venner, fordi de ønsker å finne ut hvem min klient var sammen med på Blå, fortsetter forsvareren.

Han forteller at klienten verken overfor ham eller politiet har ønsket å navngi noen av dem han var ute med denne natta.

- Og uansett når det gjelder kretsen rundt ham, er det viktig å understreke at det ikke er noen andre mistenkte i denne saken, sier Gjendem.

Den 24 år gamle Blå-skytteren ble tirsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.