(Dagbladet): Mandag starter skoleferien i store deler av landet sør for Nordland.

Her er oversikten over fylkenes vinterferier.

Det betyr en av årets største kødager på hovedveiene fra Oslo etter jul- og påskerushet allerede i dag.

Og ikke bare en ny, lang og tett fredagskø - i dag starter rushet mot fjellet et par timer tidligere enn en vanlig fredag.

- Tendensen ut av Oslo de to siste fredagene, er at det køene har startet allerede før klokka 14. Og sånn sett kommer det ikke som noen overraskelse om det tetter seg til enda tidligere i dag, sier trafikkoperatør Mette Brunæs på Vegtrafikksentralen Øst til Dagbladet.

Og da snakker hun om «flaskehalsene» rundt og gjennom hovedstadsområdet på vei til fjells: E6 nordover mot Lillehammer og Gudbrandsdalen, riksvei 25 og riksvei 3 mot Trysil og E16 Sollihøgda med videre spredning mot Hallingdal og Valdres.

Fine kjøreforhold

- Den gode nyheten er fine kjørehold på alle hovedveiene. Og pr. fredag formiddag er det ingen kjørerestriksjoner på noen av fjellovergangene mellom øst og vest, melder trafikkoperatør Mette Brunæs.

Også Vegtrafikksentralen Midt-Norge i Trondheim melder om problemfrie utfartsveier i forbindelse med vinterferiestarten.

Her kan du sjekke Vegvesenet oppdaterte trafikkmeldinger for hele landet.

Det beste vinterferieværet ser ut til å komme i sør og i øst.

Og her kan du sjekke løpende væroppdateringer hvorenn de befinner deg i vinterferien.

Landets hovedflyplass Gardermoen har også en travlere fredag enn vanlig. Flyplassen venter nærmere 85 000 passasjerer gjennom sjekkpunktene i dag mot 70 000 en vanlig fredag.

Det har vært forsinkelser fra i morges på grunn av tett tåke, men i formiddag er tåkelaget i ferd med å sprekke opp av vintersola.

Her kan du sjekke løpende avgangstider.

Ukjente omgivelser

I tillegg til at det kan ta lenger tid å komme fram på E6 i ettermiddag for de som bruker bil til flyplassen, peker informasjonssjef Joachim Westher Andersen på to grunner til å beregne ekstra god tid før avreise utover dagen:

- Det er rundt 20 prosent flere passasjerer enn en vanlig fredag.

- Det er første gang flere titusener passasjerer vil møte de nye og mye større lokalene på Gardermoen.

- Erfaringene har vært gode den første perioden, men mange vil oppdage nå at de ikke kan gå på den gamle autopiloten. Så ekstra tid er smart, sier Gardermoens informasjonssjef.

Fra tåke til sol i sør

I går ettermiddag og kveld fra Kristiansand Lufthavn stengt flere timer på grunn av tåke.

Til dagens vinterferiestart er utsiktene langt lysere - bokstavlig talt.

- Her skinner sola og alt er i rute, melder vakthavende i Widerøes skranke.