I dag skal NASA offentliggjøre en «oppdagelse forbi vårt solsystem»

(Dagbladet): På mandag kom meldingen fra NASA: romfartsbyrået i USA har gjort «oppdagelser forbi vårt solsystem». Hva oppdagelsene består i, får hele verden vite i kveld norsk tid, klokka 19.00.

Da har nemlig NASA invitert verdenspressen til en storstilt pressekonferanse på hovedkontoret i Washington D.C. Slike innkallelser kommer normalt bare ved større funn.

Uten å fortelle konkret hva «oppdagelsene» var, hintet NASA i pressemeldingen de sendte ut mandag at det dreier seg om såkalte eksoplaneter.

Eksoplaneter - ekstrasolare planter - er planeter som går i bane rundt andre stjerner enn sola. Følgelig tilhører de derfor andre solsystemer enn vårt eget.

Jordlignende planeter

NASA har per dags dato kartlagt 3449 slike eksoplaneter. 348 av dem er såkalt jordlignende. Øystein Elgarøy, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo, tror det er jordlignende eksoplaneter NASA kommer til å offentliggjøre at de har funnet.

- Det har blitt hintet om at «oppdagelsene» kan dreie seg om opptil flere jordlignende eksoplaneter som i tillegg befinner seg i den såkalte beboelige sonen, sier Elgarøy til Dagbladet.

- Det ville i så fall vært et stort nytt funn, legger professoren til.

Den beboelige sonen Elgarøy sikter til er en viss avstand fra stjernen eksoplaneten går i bane rundt, hvor det ikke er for varmt eller kaldt. Med andre ord en temperatur hvor liv - slik vi kjenner det - kan oppstå

- For at liv skal kunne oppstå og eksistere, må det selvfølgelig mer til enn vann, men det er et grunnleggende krav for liv slik vi kjenner det, sier Sven Wedemeyer til Dagbladet, forsker ved samme institutt som professor Elgarøy.

Liv i verdensrommet?

Wedemeyer tror eksoplanene kan ha blitt oppdaget rundt svakere og kjøligere stjerne enn det for eksempel sola er.

- Det hadde gjort det lettere å undersøke atmosfæren til planetene, sier Wedemeyer.



Det gjør dette funnet særlig interessant, mener forskeren, og legger til at riktig atmosfære også er et kriterium for liv. Professor Elgarøy deler hans oppfatning.

- Det som først og fremst vekker interesse, blant både astronomer og andre, er jo spørsmålet om det finnes liv andre steder enn jorda, slik vi kjenner det. Den eneste formen for liv vi kjenner til, er vår egen. Da er det også naturlig å se etter planeter som går i bane rundt stjerner som ikke er så veldig forskjellig fra sola, sier Elgarøy.

Disse planetene deler altså flere likhetstrekk med jorda.

- Imponerende

Teknikken og vitenskapen bak funnet, gjør i tillegg NASA-funnet svært imponerende, ifølge Elgarøy og Wedemeyer.

- Det finnes forskjellige måter å oppdage planeter på, men kanskje den mest vanlige er å måle variasjoner i lysstyrken fra en stjerne over tid. Hvis det er en planet som går foran stjernen, da blokkeres lyset, og stjernen blir litt mørkere. Det dreier seg om veldig små verdier og effekten er liten, så man trenger veldig presise målinger, sier Wedemeyer.

- Det er fantastisk at vi nå klarer å finne planeter som går i bane rundt andre stjerner, og veldig imponerende at man klarer å lese disse små fingeravtrykkene, sier Elgarøy.