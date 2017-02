I dag starter Mahads kamp for et liv i Norge: - Jeg gleder meg veldig

(Dagbladet): Staten mener han ikke kommer fra Somalia, men fra nabolandet Djibouti. Nå vil han bevise at de tar feil.

- Jeg gleder meg veldig til å komme i gang, sier den påståtte somalieren til Dagbladet.

Han mener norske myndigheter i fjor vår tok fra ham statsborgerskapetet hans med "feil rettsanvendelse og uriktig faktisk grunnlag".

Blant dem som vitner for Mahamud, er Somalias ambassadør i Brussel, et brev skrevet av den somaliske stortingspresidenten Mohamed Jawari, og personer som kjenner bioingeniøren fra oppveksten i Norge, deriblant en barnevernsansatt og en tidligere lærer.

Poengterer stavefeil

Norske myndigheter stiller heller ikke uforberedt, og har vitner både fra nasjonalt ID-senter, utlendingsmyndighetene og politiet.

Det ventes at de forskjellige partene vil bruke mye tid på å hakke løs på hverandres beviser.

Mahad og hans advokat Elise Nygård ved Humlen Advokater, har tidligere blant annet sådd tvil om kvaliteten på UDIs intervjuer.

I sitt innledningsforedrag i dag har Nygård også gjort et poeng utav å påpeke alle skrivefeilene og stavefeilene i dokumentene i Mahamuds sak.

Kvaliteten på UDIs papirer ventes å være en sentral del av saken.



Et av de sterkeste bevisene mot Mahamud er et intervju hans egne foreldre gjorde med UDI da de søkte om familiegjenforening med Mahamud i 2002.

I intervjuet UDI har børstet støv av femten år etter, sier Mahamuds far at sønnen er vokst opp i Djibouti.

Intervju-bevis





Faren bruker også andre navn på sønnen enn det Mahamud har oppgitt til norske myndigheter.

Det får norske myndigheter til å så tvil om hvorvidt han i det hele tatt har oppgitt sitt riktige navn.

Mahamud og hans advokat har imidlertid stilt spørsmål ved om intervjuene kan tolkes slik utlendingsmyndighetene gjør det, fordi intervjuet inneholder selvmotsigelser og uklarheter.

Blant annet referer faren i intervjuet refererer til sønnen i Norge med tre forskjellige navn.

Navnene Abdulkadir og Abdikadir nevnes på ulike steder i papirene til norske myndigheter, i tillegg til Mahad- tilsynelatende uten at UDIs intervjuer i 2002 spør opp om hva som er riktig.

- Rørende

Det er satt av tre dager til saken, som går i Oslo tingrett.

Foran tingretten var det tirsdag morgen demonstranter fra organisasjonen Annenrangs borgere, med plakater til støtte for Mahamud i anledning rettsaken.

- Det er rørende å se støtten jeg får fra dem, men også fra det norske folk, sier Mahamud.

Ord mot ord

Da Mahad-saken ble kjent reagerte mange på at bioingeniøren, som kom alene til Norge som 14-åring, kan bli fratatt sitt statsborgerskap så lang tid etter at han først kom til Norge.

Norske myndigheter mener imidlertid at de har omfattende bevis på at bioingeniøren bevisst, over flere år, har løyet om at han er fra Somalia.

Mahamud mener staten mangler konkrete bevis - og at han har håndfaste bevis på det motsatte.

Han har hentet inn dokumentasjon fra somalske myndigheter, som går god for hans historie.

Djiboutiske myndigheter har også gitt en uttalelse der det står at Mahamud ikke er borger i landet.

Likevel slår ikke norske myndigheter seg til ro.

Blant annet reagerer de på valutatransaksjoner til en person i Djibouti, og det at 30-åringen kjenner mye mer folk i det fransktalende landet enn i både Somalia og Etiopia, hvor han påstår at han har bodd fra han var fem år og til han kom til Norge som 14-åring.

De setter også spørsmålstegn ved hans gode franskkunnskaper, som kvalifiserte til en sekser på norsk ungdomsskole bare halvannet år etter at den påståtte analfabeten kom til Norge.

Enorme ressurser

De reagerer også på Mahads språk- og geografikunnskaper, artikler på nettet som hevder at Mahamud er fra Djibouti, skoleresultatene hans fra Norge, og omfattende reisevirksomhet til Djibouti.

Mange av statens beviser har den 30 år gamle bioingeniøren gode forklaringer på. Summen av indikasjoner gjør likevel at norske myndigheter ikke tror ham.

«UDI har tatt høyde for at det kan være plausible forklaringer på enkeltmomenter isolert sett, og viser til at det ikke er noen enkeltstående momenter i seg selv som er avgjørende i denne saken», skriver UDI og UNE i vedtaket hvor de tar fra Mahad statsborgerskapet.

Norske myndigheter har nedlagt enorme ressurser i arbeidet med saken mot bioingeniøren.



