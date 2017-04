I dag våkner svenskene til «sorgens dag»: - Vi har levd på lånt tid, sier terrorforsker

(Dagbladet): Det er et Sverige som våkner opp til «sorgens dag» i dag: Lørdag vil flaggene vaie på halv stang ved offentlige bygg i Stockholm lørdag.

4 mennesker ble drept da en mann kjørte en lastebil ned Drottninggatan, Sveriges mest trafikkerte gågate, i Stockholm sentrum fredag.

Statsminister Stefan Löfven sa på en pressekonferanse at hendelsen i Stockholm etter alt å dømme er en terrorhandling.

Blant dem som har sendt sine kondolanser til Löfven er Erna Solberg.

- Det er en forferdelig hendelse. Jeg er dypt sjokkert over at vi ser det som etter all sannsynlighet kan være en terrorhendelse. Dette er dessverre en av utfordringene vi står overfor, at man har gjort biler og lasterbiler om til drapsvåpen, sier statsminister Solberg (H) til pressen.

De skadde

I tillegg er 15 mennesker ble skadet i angrepet, ni av disse er alvorlig skadet. To av de skadde er barn, og ett av barna betegnes som alvorlig skadet.

Behandling foregår nå på tre sykehus i Stockholm.

Ifølge SVT pågår det en kamp om å redde liv i enkelte tilfeller.

Trafikken

Etterdønningene fra angrepet, som etterforskes som terror, vil være tydelige i Sverige i helga. Fredag holdt mange kinoer, teatere og kjøpesentre stengt. Det er foreløpig uvisst om dørene blir åpnes allerede lørdag.

Det forventes uansett at mesteparten av svensk samferdsel vil flyte som normalt lørdag. Fredag ettermiddag stanset all kollektivtransport i Stockholm, hvilket medførte at svenskene åpnet hjemmene sine for pendlere som ikke kom seg hjem etter angrepet i Drottninggatan.

All togtrafikk til Stockholm ble stanset i ettermiddag, men linjene ble åpnet igjen rundt klokka 20 fredag kveld.

Flytrafikken til og fra Arlanda skal ventelig gå som normalt lørdag.

Grensekontroll

Polisens Nationella Operativa Avdelning, NOA, bestemte fredag å innføre en forsterket grensekontroll inn til Sverige.

SVT opplyser at dette også gjelder ved reise mellom Sverige og andre nordiske land som Norge.

Av frykt for at kontrollpostene skal være mulige terrormål øker politiet også sikkerheten ved grensekontrollen inn til Sverige, skriver SVT.

To er pågrepet

Fredag kveld ble en 39-åring pågrepet, mistenkt for å stå bak angrepet. Mannen skal være usbekisk statsborger, være 39 år og jobbe i byggebransjen. Han ble pågrepet i forstaden Märsta i kveld, etter at politiet gikk ut med en etterlysning med bilde.

Ifølge Aftonbladet har mannen postet propagandafilmer fra IS på Facebook, samt likt bilder av skadde etter terrorangrepet mot Boston Marathon i 2013. Politiet har bekreftet pågripelsen.

Senere, rundt midnatt fredag, ble en ny mann pågrepet av svensk politi, ifølge både SVT og svenske Expressen. Politiet i Sverige har ikke bekreftet pågripelsen, men SVT siterer kilder i politiet som bekrefter saken.

Den andre pågrepne skal være yngre enn 39-åringen, men politiet har funnet koblinger mellom de to, ifølge SVT.

Ekspert ikke overrasket

Magnus Ranstorp, forsker ved Försvarshögskolan i Stockholm, sier til Aftonbladet han ikke er overrasket over angrepet som har funnet sted.

- Mine tanker går umiddelbart til det som skjedde i Berlin og Nice. Vi har levd på lånt tid. Sverige lever jo ikke i et vakum, sier Ranstorp.

På kommentatorplass i samme avis hevdes det at «det var bare var et spørsmål om tid før Sverige skulle rammes av den nye terroren».

- Man kan spørre seg selv om det var forventet, og det var det. Ikke nødvendigvis i Stockholm, men at det kunne komme til å skje - det har vi hatt forestillinger om lenge, sier Ranstorp.

- Norge utsatt

Han regnes blant Europas fremste terrorforskere. Den norske forskeren Lars Gule sier Norge også er utsatt for slike angrep.

- At vi kommer til å se flere angrep av denne typen tror jeg er ganske sikkert. Og i likhet med Stockholm er også Norge utsatt, sier han. Han sier at selv om gjerningsmannen ofte handler alene, har han oftest planlagt lenge, har hjelpere og tilknytning til et nettverk, sier Gule.

Det svenske kongeparet ferierte i Brasil da angrepet fant sted. De har nå avbrutt ferien for å vende hjem.

Dette er Stockholm-angrepet Like før klokka 15 fredag 7. april kjørte en lastebil inn i en travel gågate og endte i en butikkfasade i gågaten Drottninggatan på hjørnet av Klarabergsgatan i Stockholm sentrum.

Statsminister Stefan Löfven sier alt tyder på at det var et terrorangrep. Politiet opplyste i 19-tiden at hendelsen etterforskes som et terrorhandling.

Politiet etterlyste en mann i hettejakke, som ved 20-tiden fredag kveld ble pågrepet i Märsta, 40 kilometer nord for Stockholm.

Den pågrepne er ifølge Aftonbladet en 39 år gammel usbeker, passer til beskrivelsen og skal ha erkjent skyld i angrepet i Stockholm.

Den svenske nasjonale innsatsstyrken skal også ha pågrepet en ung mann i Hjulstad, nordvest for Stockholm sentrum. Ifølge SVT er det en kobling mellom denne mannen og 39-åringen som skal ha erkjent skyld for angrepet.

Minst fire er drept. 15 er skapet, ni av dem alvorlig. To barn skal være blant de skadde.